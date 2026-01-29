Red de Integración Social de Jerez denuncia mensajes "perversos" contra la presunta presencia de menores viviendo en contadores de la luz en la zona sur

Red de Integración Social de Jerez ha emitido un comunicado en el que se opone "con firmeza a los mensajes vertidos en los últimos días por parte de los representantes de extrema derecha al respecto de la presunta presencia de menores de edad viviendo en contadores de la luz en la zona sur de Jerez, los cuales son solicitantes de protección internacional. Un mensaje con una narrativa perversa, excluyente y denigrante donde se equipara una dramática situación de vulnerabilidad con problemas de plagas de ratas o incomodidad e inseguridad vecinal. Un discurso sensacionalista que además, refleja un grave y absoluto desconocimiento de la realidad de los jóvenes migrantes que viven en nuestra ciudad, más enfocado en promover el odio y el rechazo que en ofrecer ninguna solución real".

"La realidad -añaden en dicho escrito- es que estos jóvenes, en la gran mayoría de los casos, han sido menores de edad, tutelados por el sistema de protección de menores y, al cumplir los 18 años, han quedado abandonados a su suerte, en una situación de indefensión y vulnerabilidad absoluta. Esto nos recuerda la necesidad de reforzar los programas de apoyo existentes para facilitar la inserción sociolaboral, de estos jóvenes, en conjunción con el sistema de servicios sociales, que debe actuar como lo hace con cualquier persona en situación de vulnerabilidad. No se trata de una cifra inasumible de personas y no suponen en absoluto ninguna amenaza para la sociedad".

"Estos chicos -subrayan- no tienen otro sitio donde ir, no hay recursos suficientes para acogerlos y si están ahí es para causar el menor daño posible porque no quieren ocupar un domicilio de alguien, ni tener problemas con la policía. Las condiciones en las que están subsistiendo son infrahumanas y es necesario darles una solución para no causar más problemas, para nadie. También es una realidad la de los muchos jóvenes ex tutelados atendidos a lo largo de los años por las diversas organizaciones de la red, que han hecho su vida y son nuestros vecinos y vecinas, incorporados plenamente al tejido laboral y social de Jerez, demostrando así que, pese a las adversidades y retos que han tenido que afrontar a temprana edad, han sido capaces de desplegar su talento, esfuerzo y habilidades para desarrollar sus proyectos vitales en nuestra ciudad. En ningún caso, la solución no pasa por el señalamiento o la criminalización, alentando discursos de odio".