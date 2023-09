Las redes sociales se inundan de condolencias a Tomás Sampalo

El repentino fallecimiento del joven Pablo Sampalo, hijo del asesor municipal Tomás Sampalo, ha convertido las redes sociales en un mar de dolor y condolencias para muchas personas e instituciones.

Fue el propio Tomás Sampalo quien utilizó este medio, las redes para despedirse de su hijo: "Gracias por estos 23 años mi vida… LA ESPERANZA te recibe en su gloria… más dolor no cabe, te amo hijo mío".

A partir de ahí, los mensajes han llegado en cascada, signo además del cariño que se le profesaba tanto al joven Pablo como a su padre Tomás. Desde la alcaldesa María José García-Pelayo hasta la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo pasando por instituciones como la Unión de Hermandades han querido arropar a la familia en estos momentos tan difíciles.

Han pasado ya varias horas pero aún no ha pasado un ápice de dolor por la repentina muerte de Pablo. Un joven con tanta vida aún por vivir que nos ha dejado de pronto. No hay consuelo para esos padres y esa familia. Vuestros amigos y compañeros no os vamos a dejar solos.DEP