Un reencuentro con Jerez

Mª Mercedes Organvides Gándara es la autora del libro 'Jerez en mi corazón. Impresiones de una emigrante retornada', escrito a beneficio de la Asociación Obispo D. Rafael Bellido de Jerez.

Mercedes nació en Jerez en 1958, frente a la entonces Colegial. "A los 13 años me tuve que marchar a Marbella con mi familia para buscar mejores condiciones de vida, como tantas otras personas en aquella época. Aunque mi intención era volver en cuanto pudiera, la vida tenía otro programa para mí. Me diplomé en Formación del Profesorado de EGB en la UMA, en la especialidad de Ciencias Humanas (Historia, Arte, Geografía, etc.) Pero los derroteros laborales me han llevado a especializarme en Educación Familiar y en otros temas sociales. Los últimos 20 años he trabajado en la Delegación de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Marbella, hasta jubilarme".

Su sueño siempre fue volver a residir en Jerez, y lo ha conseguido. "Estoy estudiando Patrimonio e Historia de nuestra ciudad, de la que estoy profundamente enamorada. Siempre me ha gustado escribir, pero ahora, con más tiempo, lo hago cuando me viene la inspiración sobre distintos temas", cuenta.

Y así surgió el primer artículo que escribió, 'Vivir el Viejo Jerez', que se publicó en Diario de Jerez, en julio del pasado año. Posteriormente le han surgido otros 13 artículos más relacionados con nuestra ciudad, que amplían el contenido del primero y que ha decidido recoger en este libro junto con otros dos que había escrito anteriormente.

"Además de colaborar con esta causa solidaria, mi objetivo no es otro que poner en valor todo lo bello y positivo que he visto y detectado en Jerez cuando he regresado. Y no sólo me refiero a su rico patrimonio histórico, que es único, sino también a los valores humanos y las tradiciones que conserva y transmite nuestra gente". "Al mismo tiempo -añade- incorporo algunas sugerencias, que parten de mi vocación docente, para conservar, proteger y cuidar este legado tan impresionante que hemos heredado y del que, bajo mi punto de vista, no se tiene suficiente conciencia del potencial que tiene para el desarrollo de nuestra ciudad". "Tenía la necesidad de escribir lo que he visto cuando he regresado. Cosas que siguen siento positivas, como la forma de ser de la gente aquí, tan abierta, tan linda y acogedora; o ver cómo la ciudad está cambiando".

El libro fue presentado el pasado mes de abril a los alumnos del CEPER Aljibe, centro en el que la autora está cursando el segundo año de Patrimonio. "Pequeño y muy fácil de leer", las personas interesadas en este libro pueden conseguirlo llamando al teléfono de la Asociación, el 619 931 350.

Una obra con 16 artículos en los que Mercedes habla de sus vivencias personales desde que era una niña, hasta su regreso, el verano de 2021. "Estuve mucho tiempo sin venir a Jerez cuando tuve a mis hijos, pero en los últimos años sí, en momentos puntuales, a casa de una amiga desde la infancia. En los últimos tiempos había algo dentro de mí que me decía que tenía que volver a mi tierra. Esto me tiraba. Yo me fui de Jerez sin querer y aunque en Marbella conocí a mi marido, tuve a mis hijos y trabajé, las raíces no las he perdido. Ha sido como un reencuentro. Vuelvo donde siempre quise estar".

Toda su familia emigró. La marcha de Mercedes cuando era una niña fue "de un día para otro, literalmente. Nadie me pidió permiso y fue muy traumático. Me integré, la ciudad es preciosa, pero mis necesidades más personales, culturales e incluso religiosas, las encontraba aquí. Estaba deseando jubilarme para venirme a Jerez. Mi marido, que es castellano, me ve tan feliz que le pareció estupendo que nos viniéramos".

Mercedes advierte que todavía en Jerez "no valoramos lo que tenemos, tanto a nivel físico, como humano e inmaterial. Tiene un potencial muy grande". A pesar de ello, apunta que ha redescubierto Jerez, "y sus maravillas, porque cuando yo me fui no había nada, a principios de los 70, la ciudad estaba abandonada, oscura, había mucha miseria. Ha cambiado tanto..., pero sus maravillas siempre han estado. Me encanta pasearla y cada día descubro algo nuevo. Doy gracias a Dios por haber podido volver. Todavía no me lo creo".