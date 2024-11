Regantes del Guadalcacín: "Estamos totalmente desprotegidos"

La Comunidad de Regantes del Guadalcacín vuelve a dar la voz de alarma sobre el Guadalete: "Tal como están ahora mismo las infraestructuras de la cuenca, regular el agua del río tiene una cierta dificultad. Es más una cuestión de inversiones que otra cosa".

El desbordamiento del río Guadalete es una historia que se repite, llueva más o llueva menos, y recuerdan los regantes que su crecida "la propicia, en gran parte, el desembalse de la presa de Arcos", apunta el vicepresidente de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín, José Miguel López. La cuenca del Guadalete la conforman cinco embalses clave: Zahara, Hurones, Bornos, Guadalcacín y Arcos. "La comunicación entre los pantanos de Bornos y de Arcos es a través del río, así que cuando hay que desaguar se hace en el río. Sin embargo, Hurones tiene una conexión con el pantano de Guadalcacín, por lo que no hay problemas. Pero sí hay problemas de crecida del río cuando Guadalcacín tiene que desembalsar, que no es ahora porque está al 20%. Sin embargo, con el pantano de Arcos, el lago siempre se mantiene al 92%, así que cuando se llena tiene que desembalsar y lo hace en el Guadalete, y en esta ocasión lo ha hecho a más de diez metros cúbicos por segundo. Una cantidad importante de agua que se está tirando directamente al mar, con el problema de sequía que tenemos, y los consiguientes daños a cultivos y explotaciones agrícolas y ganaderas".

La demanda de la Comunidad es ya prácticamente histórica: "Son necesarias una serie de obras que no se están llevando a cabo, ni se van a hacer de momento. La interconexión entre los pantanos de Bornos y de Guadalcacín está recogida incluso en el Plan Hidrológico, pero no se ha dotado de presupuesto. Ni tan siquiera hay consideraciones contempladas como el arreglo del canal de Tablellina que interconectaba los canales de riego de Bornos y de Arcos con los de Guadalcacín. El canal se dejó en desuso y ha habido roturas. Parte de toda esta agua que se ha desembalsado se podría haber reconducido por él y se podrían haber llenado las balsas de Guadalcacín. No se arregla nada, ni siquiera en parte, por una cuestión de intereses políticos".

López destaca los aspectos positivos de la situación y es la recogida de agua en los pantanos, pero insiste en los "daños materiales que hay que tener en cuenta. Yo, para que te hagas una idea, tengo 15 hectáreas de algodón que está bajo agua. Y aunque tengas un seguro, al final las pérdidas son para el agricultor. Las Pachecas se ha inundado, la zona baja de Jerez también... Por donde quiera que vaya el Guadalete desde la Junta de los Ríos hacia abajo ha habido inundaciones, solo hay que ver cómo están todas las vegas. Vegas que ya vienen de tener un problema de extracción de áridos, con un plan para evitarlo que tanto las empresas como la Junta de Andalucía nadie llevó a cabo, que nos dejan en una situación de total y absoluta desprotección en cuanto a poder proteger nuestras fincas de avalanchas".

López destaca que con respecto a lo que ha pasado en Valencia, "sin duda lo nuestro es un problema menor, pero hay que hacerle frente porque terminará yendo contra la misma población por falta y escasez de agua y contra el sector agrícola y ganadero de la provincia. Hoy hay daños en cultivo que ya son irreparables. No tenemos nada cuantificado, pero lo va a haber y esperamos que la Junta dote de algún presupuesto para hacer frente a estas pérdidas".