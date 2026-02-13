'La Reina Brava' en Jerez: el "drama satírico ibérico" de Las Niñas de Cádiz llega este sábado al Villamarta

El Teatro Villamarta pondrá en escena este sábado 14 de febrero dos funciones de La Reina Brava, el último espectáculo ideado por la compañía Las Niñas de Cádiz. La obra, calificada como “un drama satírico ibérico” por sus protagonistas, combina humor, tragedia y se adentra en el universo shakespeariano, además de ofrecer reminiscencia del viejo romancero castellano.

En La Reina Brava, Las Niñas de Cádiz fusionan lo clásico con la frescura y el ingenio propio de esta compañía, a través de la música, el verso y una propuesta escénica minimalista. El montaje conduce al espectador desde el ingenio a la emoción, desde el asombro a la carcajada, pasando por cierto tributo al surrealismo esperpéntico que recuerdan a los guiones de Berlanga y Azcona.

Estrenada en mayo del pasado año en el Teatro Juan Bravo de Segovia, la obra es la historia de un magnicidio: el asesinato planificado de una reina tiránica, astuta y desprovista de ética, odiada por todos, pero a la que nadie es capaz de enfrentarse. Sólo una madre movida por el ansia de venganza será lo suficientemente valiente par dar muerte a la mujer que ha destrozado la vida de su hija. La trama parte de un hecho real que sucudió a España a principios de este siglo y sirve de punto de partida para elaborar una fábula protagonizada “por unos personajes dignos de una trama de Shakespeare: amorales, ambiciosos y dominados por sus pasiones y sus instintos”, ha señalado Ana López Segovia, autora de la dramaturgia, directora y actriz de la compañía gaditana.

El hecho real que sirve de inspiración al texto se convierte en una historia original que conecta no sólo con las tragedias de Shakespeare, sino que este drama histórico ibérico se convierte en atemporal donde también aparecen los corrales de comedias del Siglo de Oro, a lo que se añade “el descaro” del Carnaval gaditano. “A pesar del fondo dramático de la historia, nuestro espectáculo pretende seguir siendo una fiesta con el público, aunque esta vez bailaremos al son de los acordes más oscuros”, ha precisado la dramaturga.

La Reina Brava sigue manteniendo la línea artística que se ha puesto de manifiesto en otros espectáculos de Las Niñas de Cádiz. Por un lado, se sigue fusionando la tradición literaria de los grandes clásicos con la cultura popular. Por otro, continúan apareciendo esos personajes que deambulan en los extremos y excesos. A todo ello se suma el humor característico que despliega esta compañía en todas sus propuestas escénicas.

Rocío Segovia y Alicia Rodríguez acompañan a la directora Ana López Segovia en escena, interpretando casi una decena de papeles, sin que falte el cante y el flamenco. Herederas de un primer grupo teatral llamado Chirigóticas, Las Niñas de Cádiz han conseguido un gran éxito con sus dos últimos trabajos: El viento es salvaje (Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación en 2020) y Las Bingueras de Eurípides (finalista de los Premios Max 2024 a la Mejor Adaptación Teatral).