La IV Chicharronada de Blue Monkey: una de las fiestas más esperadas en Jerez el Día de Andalucía

Los chicharrones se preparan en distintos países y de formas muy diferentes. En algunas partes de Andalucía llamamos chicharrón a un fiambre típico que se elabora con diversos subproductos porcinos, mezclados con las partes grasas del cerdo, todo ello triturado, condimentado con pimentón, sal y pimienta negra en grano, y prensado. Se degustan cortados en lonchas como aperitivo o en bocadillo, con un chorreón de limón. En Sevilla, por ejemplo, son trozos de piel de cerdo con carne y grasa bien frita, y se suelen vender en cucuruchos. Los típicos de Jerez se suelen hacer cocinados en su manteca con especias y maridan a la perfección con un jerez.

Sin duda, el chicharrón se ha convertido en una de las tapas más codiciadas en Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026. Además, desde hace cuatro años es el epicentro de una fiesta regional organizada por una sala de fiestas muy popular en la ciudad. Blue Monkey, una de las discotecas más famosas de Jerez ubicada en calle Amianto, organiza el próximo sábado, 28 de febrero, Día de Andalucía, la cuarta edición de la Chicharronada, "la más esperada del año".

Cartel de la 4ª Chicharronada de Blue Monkey, en Jerez.

Ese día, Blue Monkey abrirá sus puertas al público desde las 13:00 horas. La entrada a la Chicharronada será gratis hasta las 18:00 horas. "Chicharrones pa reventar, cervecitas bien frías y musiquita en directo pa' echar el día como Dios manda", aseguran desde la organización. Los chicharrones comparten protagonismo con la música en directo que amenizará la jornada. Los encargados de ambientar la fiesta gastronómica serán Los Viandantes, Saray Jiménez y Gordopera.

"Ven con hambre, con sed y con ganas de jaleo… que del resto nos encargamos nosotros. ¡Viva Andalucía y viva el chicharrón!", arengan los de Blu Monkey.