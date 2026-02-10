La relación entre el toreo y las matemáticas, en la Academia San Dionisio de Jerez

Este martes, 10 de febrero, la Academia de San Dionisio de Jerez celebra el ingreso como académica correspondiente de la profesora de matemáticas Elena Aguilar Valderas, cuyo discurso de ingreso lleva por título 'La belleza medida: proporciones áureas en el toreo'.

La nueva académica, entre otros méritos, ha sido jefe de estudios y directora del Colegio Montaigne (Compañía de María), miembro fundador y presidenta de la Tertulia Taurina de Paco Ojeda y presidenta de la Tertulia Taurina: 'Los Trece'. Rey Mago Gaspar en Jerez 2015 y Medalla de Oro de la Asociación Santo Ángel de la Policía en 2023

Las principales consideraciones de su discurso de ingreso vienen a demostrar la relación entre el toreo y las matemáticas y más concretamente las proporciones, centrándose en la relación existente entre el número áureo y toro, torero y toreo. Es un análisis del toro y de cada momento de la lidia donde se produce, en determinadas situaciones, unas relaciones que se pueden encuadrar en las proporciones áureas.

Matemáticos, artistas, filósofos y astrónomos a lo largo de toda la Historia centraron muchos de sus trabajos en una proporción muy presente en la naturaleza y a la vez muy especial llamada, por Luca Paccioli, divina proporcione, relación matemática y geométrica que genera armonía visual y equilibrio. El número de oro, valor numérico de la proporción, lo han aplicado a algunas de sus obras maestras escultores, pintores y arquitectos, como también se ve reflejado en experiencias en el mundo de la música y poesía.

Tradicionalmente, su estudio se ha desarrollado más habitualmente desde otros enfoques, no obstante, su dimensión geométrica está presente en todo momento. En la faena se produce una armonía, un equilibrio perfecto y por eso podemos realizar un análisis matemático.

La contestación al discurso de ingreso estará a cargo de Bernardo Palomo Pachón, académico de Número y vicepresidente de Artes.

El acto tendrá lugar este martes 10 en la sede social de la Academia, calle Consistorio 13, a las 19,30 horas, siendo libre el acceso hasta completar el aforo.