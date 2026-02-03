El editor Abelardo Linares presentará en Jerez su antología poética

La Asociación Cultural Pie de Página organizará para este sábado, 7 de febrero, a las 12 horas, en el colegio Miguel de Cervantes de Jerez, un acto con una figura fundamental de nuestras letras, Abelardo Linares, autor de una interesante obra poética: Mitos (1971−1978; Editorial Comares, 1979), Sombras (1979−1985; Editorial Renacimiento, 1986), Espejos (1986−1991; Pre−Textos, 1991), Y ningún otro cielo (1993−2009; Tusquets, 2010).

Escritor, bibliófilo y fundador de la prestigiosa editorial Renacimiento, Abelardo Linares encarna como pocos la pasión integral por el libro: desde que se escribe hasta que se vende, pasando por su edición. Premio Nacional de la Crítica en 1991 por su libro Espejos y Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial en 2003 como fundador de la editorial Renacimiento.

En esta cita presentará su antología poética Duermevela (5º libro de la Colección Pie de página) una obra que recorre su trayectoria vital y literaria e incluye, como gran aliciente, una selección de poemas inéditos. El autor estará acompañado por el escritor y poeta Juan Lamillar.

Será una oportunidad única para charlar sobre el oficio de escribir y los secretos de la edición de poesía en España.