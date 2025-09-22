La rentabilidad de alquilar una vivienda por habitaciones en Jerez alcanza el 7,5%

La rentabilidad de una vivienda de 80 metros cuadrados en Jerez de la Frontera en septiembre se sitúa en un 6,4% y la de una vivienda compartida de tres habitaciones en un 7,5% es decir, una diferencia de 1,1 punto porcentual, según el estudio de 'La rentabilidad de la vivienda en España en 2025', basado en el análisis de los precios de la vivienda en venta y alquiler de septiembre de 2025 por el portal inmobiliario Fotocasa.

“El rendimiento de una vivienda depende en gran medida del tipo de alquiler que elija el propietario. El alquiler por habitaciones suele ofrecer una rentabilidad superior al alquiler tradicional, ya que la suma de lo que se cobra por cada cuarto supera el precio que pagaría un único inquilino por toda la vivienda. Aun así, ambas modalidades mantienen rentabilidades estables y relevantes, lo que confirma que la vivienda sigue siendo una inversión segura para quienes buscan rendimiento", explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa

"Hoy el precio de compra y el del alquiler crecen a un ritmo muy similar, en torno al 15%, por lo que no esperamos grandes saltos en la rentabilidad a corto plazo. Esta situación hace que las zonas más rentables ya no se concentren solo en los centros de las grandes ciudades. La periferia y muchos municipios intermedios se están convirtiendo en auténticas oportunidades de inversión, ya que sus precios de compra todavía no se han disparado”, añade la experta inmobiliaria.

Rentabilidad por Comunidad Autónoma

Si analizamos ambos modelos de vivienda (una vivienda de 80 m2 y una vivienda de tres habitaciones), vemos que las rentabilidades que da la misma vivienda son totalmente diferentes en ambos casos. Así, vemos que en la comunidad de Castilla-La Mancha la rentabilidad de una vivienda de 80 m2 es 7,8%, frente a los 10,5% de rentabilidad que se obtiene si se alquila la misma vivienda por habitaciones (es decir, 2,7 puntos de diferencia entre ambas).

Por otro lado, Navarra es la comunidad con la brecha más ancha entre rentabilidades (3,4 puntos porcentuales), un 6,7% de rentabilidad de una vivienda convencional versus el 10,1% de la vivienda alquilada por habitaciones.

De esta manera, el orden de las CCAA con las máximas rentabilidades de las viviendas de alquiler por habitaciones es: Castilla-La Mancha con 10,5% (7,8% rentabilidad piso 80 m2), Navarra con 10,1% (6,7% rentabilidad piso 80 m2), Extremadura con 9,7% (6,8% rentabilidad piso 80 m2), Cataluña con 9,3% (7,6% rentabilidad piso 80 m2), La Rioja con 8,8% (6,8% rentabilidad piso 80 m2), Aragón con 8,8% (7,3% rentabilidad piso 80 m2), Castilla y León con 8,8% (7,0% rentabilidad piso 80 m2), Región de Murcia con 8,2% (6,6% rentabilidad piso 80 m2), Comunitat Valenciana con 8,0% (6,5% rentabilidad piso 80 m2), Galicia con 7,4% (5,7% rentabilidad piso 80 m2), País Vasco con 7,4% (5,7% rentabilidad piso 80 m2), Cantabria con 7,2% (6,3% rentabilidad piso 80 m2), Asturias con 6,7% (6,4% rentabilidad piso 80 m2), Andalucía con 6,5% (5,0% rentabilidad piso 80 m2), Canarias con 6,4% (5,5% rentabilidad piso 80 m2), Madrid con 5,5% (5,2% rentabilidad piso 80 m2) y Baleares con 5,0% (4,3% rentabiiidad piso 80 m2).