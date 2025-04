El reparto de líneas vuelve a generar protestas en varios colegios de Jerez

Una vez más, la política de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP a la hora de gestionar el periodo de escolarización ha vuelto a generar controversia entre varias comunidades educativas de la ciudad, indignadas con el reparto de las líneas. En los últimos días, las protestas se han generalizado especialmente en dos colegios de Jerez, el Manuel de Falla y El Membrillar. La historia no es nueva, es decir, la Junta configura previamente al proceso de escolarización las líneas con las que contará cada centro, un hecho que acaba condicionando a la libertad de elección de las familias.

Esta situación ya se repitió hace dos cursos, el 22/23 en el propio CEIP El Membrillar, al que inicialmente se les privó de una línea y tras recibir 37 y movilizarse las familias, consiguieron finalmente recuperar la unidad perdida. Algo parecido ocurrió el año pasado con el San José Obrero que también fue advertido en febrero de que perderían una línea, pero tras recibir 40 solicitudes y un movimiento reivindicativo por parte de su comunidd educativa, lograron que la Junta cambiara de opinión.

Desde la delegación, como bien apuntó el pasado lunes la responsable territorial, Isabel Paredes, se insiste en que este reparto es provisional, pero la realidad es que en los últimos tres años, esta situación de protestas, movilizaciones y desasosiego en varios centros educativos de Jerez se ha repetido a estas alturas del proceso. "¿Es necesario llegar esto?", se preguntan las familias, quienes han propuesto reiteradamente a la administración autonómica un cambio de política en este aspecto, sobre todo teniendo en cuenta el problema de la natalidad que afecta al país y a la ciudad. En concreto, abogan por no dar a conocer previamente este planteamiento y que sean las propias solicitudes de las familias las que decidan, una vez finalizada la escolarización, qué centros se quedan o no con menos líneas o por el contrario, optar, como se defiende desde la Flampa y Marea Verde, por bajar la ratio en aras de una mejor calidad de la educación.

De momento, Manuel de Falla y El Membrillar encabezan estas protestas, pues inicialmente partían con una línea y han conseguido 39 y 42 solicitudes, respectivamente. No son los únicos, toda vez que otro centro, como el CEIP Elio Antonio de Nebrija, en el que se han gastado recientemente una considerable cuantía de dinero en reformas, también ha recibido 46 solicitudes, si bien es cierto que su comunidad educativa aún no se ha movilizado, quizás esperanzada en que la Consejería les devuelva directamente la línea, algo que aún no es seguro.

En la mañana de este miércoles familias del Membrillar y del Manuel de Falla han vuelto a salir a la calle, pidiendo una solución a este problema, concentraciones que se han llevado a cabo a las puertas del colegio y en la que han participado familias y representantes de Flampa y Marea Verde. Las comunidades educativas han comenzado a recoger firmas para presentarlas a la alcaldesa e incluso varios partidos políticos han confirmado que llevarán el asunto al parlamento en las próximas semanas.