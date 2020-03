La residencia de mayores Montealto, ubicada en la zona del mismo nombre de Jerez, ha elevado las precauciones para evitar que cualquier caso de contagio del coronavirus pueda afectar a los residentes en la misma. Así, una portavoz de la compañía gestora, Domus Vi, destacó a este medio que “pese a que en Andalucía no hay restricciones, nosotros hemos realizado una serie de recomendaciones”. Se refiere, en concreto, a que “las visitas que se realicen sean las estrictamente necesarias por la salud de los mayores. Igualmente se han suspendido actividades externas como las charlas y se ha prohibido la entrada a gente que presente sintomatología respiratoria”. “Los residentes no realizarán visitas al exterior, salvo en casos de verdadera necesidad. Asimismo, las celebraciones de actos que involucren personal externo, tales como conciertos, charlas, visitas de asociaciones, colegios, etc., también quedan temporalmente suspendidas”.

“En el caso de que se diera algún caso positivo de contagio en algún centro -apuntaron las referidas fuentes- los profesionales del centro están cualificados para poner en marcha el protocolo de aislamiento estipulado por las autoridades sanitarias”.

Cabe destacar que “estas medidas preventivas se establecen y revisan continuamente, con el fin de preservar el bienestar y la seguridad de nuestros mayores y los empleados. Recordamos que son de carácter temporal y esperamos que la situación vuelva a la normalidad lo antes posible”.