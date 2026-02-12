Juanlu Fernández y Dolce Nilda presentan 'El Duende X', que traerá a Jerez a grandes referentes de la gastronomía

Juanlu Fernández y Dolce Nilda anuncian el lanzamiento de El Duende X, un nuevo evento que llevará a Jerez de la Frontera a algunos de los talentos más inspiradores de la gastronomía nacional e internacional. El proyecto nace de la interpretación que en LÚ se hace del concepto de 'duende', aquella fuerza misteriosa que, como expresó el gran poeta andaluz Federico García Lorca en su Teoría y juego del duende, “todos sienten, pero ningún filósofo puede explicar; un poder que no responde al pensamiento, sino al impulso creativo, a la emoción y a la lucha interior”. Así entiende Juanlu Fernández su cocina: como un espacio donde transformar la tradición, la vanguardia y los recuerdos en experiencias capaces de transportar al comensal en el tiempo y en el espacio, conectándolo con todo aquello que le despierte emociones.

Esta primera edición de El Duende X se celebrará a lo largo de 2026, con un elenco excepcional de invitados que representan la excelencia, la creatividad y la diversidad de la alta gastronomía nacional e internacional. Entre ellos destaca Jordi Roca, chef pastelero de El Celler de Can Roca (Girona), restaurante con 3 Estrellas Michelin, reconocido como nº 1 en The World’s 50 Best Restaurants y que ocupa actualmente una de las posiciones de The Best of the Best en esta lista. Su participación marcará el comienzo de un ciclo llamado a convertirse en una cita de referencia en Jerez y en un nuevo espacio de encuentro donde creatividad y gastronomía se unirán para compartir su duende. El evento con Jordi Roca tendrá lugar los días 28 de febrero y 1 de marzo.

Jordi Roca, el primero de los invitados.

Desde Brasil participará Janaina Torres, al frente de A Brasileira y Bar da Dona Onça (São Paulo), una de las figuras más influyentes de la cocina latinoamericana contemporánea y reconocida como Mejor Chef de América Latina 2023 por The World’s 50 Best Restaurants. La chef brasileña visitará Jerez de la Frontera a finales de abril.

Desde Italia se suma Karime López, quien fuera durante casi una década chef de Osteria Gucci de Massimo Bottura en Florencia (1 Estrella Michelin) y que hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en obtener una Estrella Michelin. Con una proyección internacional en auge y reconocida por una cocina elegante y personal, muy ligada a sus raíces, acaba de inaugurar en su México natal su nuevo restaurante Xaak en Riviera Maya. Karime será la protagonista de El Duende X en el mes de junio.

Después del verano, el evento contará con el genial Albert Adrià, chef de Enigma en Barcelona (2 Estrellas Michelin, nº 34 de The World’s 50 Best), uno de los chefs más influyentes de la gastronomía contemporánea, referente mundial de la cocina creativa y pieza clave de la revolución culinaria española, con una trayectoria marcada por la innovación y la vanguardia.

Para poner un contrapunto más tradicional y ligado al territorio, en esta primera edición participará Aitor Arregi, de Elkano, ubicado en Getaria (Gipuzkoa), con 1 Estrella Michelin, N.º 24 de The World’s 50 Best, templo del pescado y la parrilla y referente indiscutible de la cocina del mar, reconocido internacionalmente por su maestría en el tratamiento del producto y la reinterpretación de la tradición. Aitor vendrá acompañado por Pablo Vicari y por el equipo de su restaurante hermano andaluz, en Chiclana de la Frontera, Cataria, con Fernando Corrochano a la cabeza.

Dolce y Juanlu siempre han tenido claro que este evento debía ser accesible y cercano, pensado para los distintos públicos que forman parte de sus restaurantes. Por eso, este evento no se desarrollará únicamente en LÚ, Cocina y Alma sino que se extenderá a todo el ecosistema gastronómico que la pareja ha construido en Jerez. Tres espacios distintos con una sola alma: un conjunto de proyectos con una misma manera de entender la cocina y la hospitalidad, que conviven en perfecta armonía y reflejan una identidad común basada en el respeto por el producto, la artesanía y la excelencia.

Además de LÚ, la pareja dirige Krombol, un espacio dedicado a desayunos y meriendas que reivindica el placer de empezar y terminar el día con recetas cuidadas y elaboraciones artesanas. Allí, uno de los días que tendrá lugar el evento, los invitados prepararán una receta especial bajo el lema 'El desayuno de tu vida'.

Por su parte Bina Bar es un concepto nacido en 2020 y recientemente renovado para ofrecer una propuesta más informal, sin renunciar al sabor, la calidad ni a la atención al detalle. Será el escenario de otro de los encuentros que se llevarán a cabo en el marco de este evento, donde se celebrará el carácter social y festivo de la gastronomía en torno a una idea muy nuestra: 'Somos un país de tapeo'.

Y, por supuesto, el escenario principal será LÚ, Cocina y Alma, la joya de la corona y el proyecto más personal de Juanlu Fernández. Un restaurante que defiende la idea de que 'Compartir es sumar' y que se convertirá en el eje central de cada uno de los eventos. Allí, los invitados cocinarán junto a Juanlu y su equipo, dando forma a una experiencia de inmersión culinaria basada en la creatividad, el intercambio gastronómico y la amistad compartida.

Este ecosistema de negocios define el carácter del grupo y se convierte en el escenario ideal para acoger El Duende X, permitiendo que el evento se exprese en distintos formatos y espacios, siempre bajo una misma filosofía gastronómica.

Que El Duende X se desarrolle en Jerez cobra aún más sentido en un año tan especial como este, en el que la ciudad ostenta la Capitalidad Española de la Gastronomía. Un reconocimiento que visibiliza su extraordinario patrimonio culinario, a sus productores, cocineros, artesanos y proyectos que, desde lo local, han sabido construir un discurso gastronómico que ha proyectado a la ciudad nacional e internacionalmente.

Con El Duende X, Juanlu Fernández y Dolce Nilda consolidan a Jerez de la Frontera como un punto de encuentro gastronómico de primer nivel, donde tradición, creatividad y hermandad se dan la mano. Este proyecto nace desde la voluntad de mostrar el territorio, con una mirada abierta al exterior, y entiende la cocina como una forma de expresarse, de intercambio y de cruce de duendes.

Apoyo de patrocinadores y colaboradores

Para hacer posible este increíble viaje, El Duende X cuenta además con el apoyo de una red de patrocinadores y colaboradores que son, ante todo, amigos de la casa. Marcas y proyectos que comparten la forma de entender la gastronomía de Dolce y Juanlu, el producto, la hospitalidad y el cuidado por el detalle, y que han querido sumar su apoyo para que esta experiencia pueda hacerse realidad.

Uno de los pilares fundamentales de El Duende X es el apoyo de Bodegas Serdio como patrocinador oficial, cuya colaboración contribuye al fortalecimiento y crecimiento de esta iniciativa cultural. Esta bodega recupera un legado nacido en el siglo XIX en Cádiz y lo devuelve a la vida hoy de la mano de los nietos de su último propietario, ahora desde el barrio de Santiago, en Jerez de la Frontera, con un objetivo claro: recuperar la esencia más auténtica del Marco de Jerez.

El origen de sus vinos está en dos viñedos excepcionales. Pago Tizón, con 10 hectáreas de viejas cepas de palomino situadas frente al histórico y emblemático pago Macharnudo, y pago Mahína, en Sanlúcar de Barrameda, con cinco hectáreas de albariza pura que aportan frescura y carácter a los vinos. La bodega elabora vinos del Marco de Jerez fieles a la tradición y de una pureza asombrosa. Producciones muy limitadas, pensadas para preservar la esencia y el alma de vinos de cuerpo exuberante. Vinos en rama, sin filtraciones en frío ni tratamientos sistémicos, concebidos para perdurar en el tiempo.

Entre los colaboradores se encuentra Hotel Casa Palacio María Luisa, donde se alojarán los invitados. Un hotel que representa a la perfección la elegancia, el gusto por las cosas bien hechas, y la vocación de excelencia que se busca transmitir en este evento. Además, el apoyo de colaboradores como Cadimar/Mercedes-Benz, Champagne Frerejean Frères, Gadira, Montesano, Aquanaria y Chef Works es fundamental para que El Duende X sea una realidad y se desarrolle con los niveles de calidad y excelencia con los que ha sido concebido