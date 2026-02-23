Retablo de moralistas franceses en la Fundación Bonald de Jerez

La Fundación Caballero Bonald de Jerez albergará este lunes, 23 de febrero, a las 19,30 horas, la presentación del libro 'Un monstruo incomprensible: Retablo de moralistas franceses (1600-1850)' edición de José Luis Trullo, publicado por Renacimiento. Será una charla entre el autor y Juan Carlos González: 'Sabiduría para la vida. La lección de los moralistas franceses'. Se servirá una copa de jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje.

En la historia de la literatura concisa, ocupan un papel principal los llamados moralistas franceses, autores que se echan a la espalda la ardua tarea de juzgar la conducta humana capturando los numerosos actos fallidos que, en el curso del día a día, desenmascaran nuestra lamentable condición humana, oponiéndole, en muchos casos, una apuesta decidida por la superioridad del bien, la belleza y la verdad. Si alguna actualidad pueden seguir teniendo, en pleno siglo XXI, sus máximas, sentencias y pensamientos es porque la naturaleza humana sigue y seguirá siendo siempre la misma: cometemos, una y otra vez, los mismos errores y, por ello, podemos seguir sintiéndonos acompañados por las mismas palabras que les confortaron a quienes las escribieron hace varios siglos.