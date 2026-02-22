Retenciones en la autopista AP-4 de Jerez a Sevilla por un accidente

La autopista AP-4 ha registrado a primera hora de la tarde varios kilómetros de retenciones como consecuencia de un accidente registrado en el kilómetro 66,8 de la vía que une Jerez con Sevilla. En la web de la Dirección General de Tráfico se detalla que el incidente se ha registrado poco minutos antes de las cuatro de la tarde y, media hora después, la circulación aún estaba afectada.

Como consecuencia, el tráfico se ha relentizado e, incluso, parado en algunos momentos. El suceso ha tenido lugar en dirección a Sevilla en una hora en la que, además, muchas personas vuelven de pasar el fin de semana fuera en la zona de la Sierra y la Costa de la provincia, principalmente.

Según ha informado la Guardia Civil, se ha producido una colisión entre dos turismos, resultando herido leve uno de los ocupantes, mientras que otras dos personas han resultado ilesas.

La DGT también ha reportado otro accidente en la zona de Jerez esta tarde. Concretamente en la A-382, entre la ciudad y Arcos. Concretamente en el kilómetro 12,6.