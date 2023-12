Un reto en Jerez apto solo para los moteros

Jerez celebrará este domingo la XX Gran Caravana Motera Solidaria, organizada por El Motorista, los clubs moteros de la provincia y el Ayuntamiento de Jerez. El evento contará también con un reto a El Motorista: “Somos capaces de rodear la plaza de toros de Jerez con motos estacionadas a cambio de juguetes y alimentos”. Los participantes saldrán de la plaza de toros a las 11 y la jornada finalizará con una convivencia en la sede Cherokee y numerosas actividades.

Recorrido por las calles de Jerez

Los participantes en la Gran Caravana Motera recorrán Jerez a través de este itinerario: C/ Juan Antonio Romero, C/Circo, C/Zaragoza, Av. Virgen de Fatima, Rotonda de Catavinos, C/ Pablo Neruda, Av. de la Feria, Rotonda de los Caballos de Colores, Av. de Europa, Av. Fernando Portillo, Av Fernando Portillo, Av Arcos, Av de la universidad, C/ Ronda de los alunados, C/Cartuja, Minotauro, C/ Diego Fernández Herrera, Plaza de las Angustias, C/ Corredera, Plaza Esteve, C/ Santa María, C/ Cerrón, C/ Honda, Rotonda de los Casinos, C/ Larga, Alameda Cristina, C/ Sevilla, C/ San Juan Grande, C/ Guadalete, C/Ponce, C/Ancha, Plaza de Santiago, C/ Merced, C/ Ronda del Caracol, C/ Cuesta de la Chaparra, C/ Ermita de Guia, Av. Sanlucar, C/ Alcubilla, C/ Puerto, C/ Armas, Plaza Monti, C/ Manuel María González y Alameda Vieja. Manuel Maria González, C/ Padre Hortas Cáliz ,Plaza Encarnación, Reducto Cardenal Bueno Monreal , C/ Rafael Bellido Caro, C/ Cruces, Plaza del Arroyo, C/Barranco y Plaza Belen.