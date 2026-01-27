La revisión actual del cáncer de mama cierra el ciclo de 'Medicina y Sociedad' en Jerez

El ciclo Medicina y Sociedad de la Real Academia San Dionisio de Jerez finaliza este martes, 27 de enero, con la tercera y última sesión, que tendrá como protagonista al doctor José Miguel Merino Aranda. El especialista en obstetricia y ginecología ofrecerá su discurso de ingreso como académico correspondiente y lo hará con una disertación que tiene como finalidad reforzar la confianza de la población en el sistema y los excelentes profesionales en cuyas manos está depositada la asistencia médica.

El título de la conferencia es 'Revisión actual del cáncer de mama' y el encarado de realizar la presentación del nuevo académico será Juan Carlos Durán Alonso, académico de número de la Real Academia de San Dionisio y coordinador del ciclo.

La trascendencia clínica de este problema de salud es ingente, para cuantificarlo, basta exponer algunos datos epidemiológicos. Así, se estiman en 2,5 millones de casos los detectados en el mundo en 2024, con alrededor de 700.000 fallecimientos. Mientras en España se registran más de 35.000 casos anuales, en concreto se estiman 37.682 en 2025.

Según los estudios, una de cada ocho mujeres lo padecerá, lo que supone el 30 % de todos los cánceres en la mujer y el 15 % de los fallecimientos. En Andalucía se diagnostican entre 5.000 y 6.000 casos al año, con una tendencia clara al incremento.

Por edad, la mayoría acaecen en el grupo de 35-80 años, con una clara incidencia en el de los 45-65 años. Aunque la mayoría de los fallecimientos se produce por encima de los 75 años.

Se trata de una enfermedad larvada en sus fases iniciales, en las que es más difícil de detectar, no obstante, el avance científico ha permitido desarrollar técnicas de imagen cada vez más sofisticadas, ecografías, mamografías, estereotaxia, resonancias que están permitiendo avanzar enormemente en la detección precoz del mismo.

Ello, unido al gran progreso de los tratamientos, que están permitiendo recurrir a una cirugía cada vez más conservadora, que reduzca la mutilación anatómica que supone la pérdida de la mama en la mujer, con la consiguiente carga emocional y afectación de su autoestima, está generando importantes razones para encarar el futuro con optimismo.

La supervivencia al cáncer de mama en España ha mejorado drásticamente, alcanzando a los cinco años una tasa global del 85%, incluyendo todos los estadios de la enfermedad, y podemos decir hoy, que, a largo plazo, ocho de cada diez mujeres estarán vivas y probablemente curadas una década después de su diagnóstico.

En gran medida, este avance se debe a los programas de detección precoz mediante cribado poblacional, implantados en toda España. La confianza de la población en el sistema sanitario no debe quebrarse ante errores puntuales que sucedan en algún momento, 1,3 millones de mujeres utilizan y más de ochocientas mil mamografías genera el cribado del cáncer de mama en Andalucía.

El acto tendrá lugar, D. m., en nuestra sede social, calle Consistorio 13, Jerez, el martes 27 de enero de 2026, a las 19:30 horas, siendo libre el acceso hasta completar el aforo.