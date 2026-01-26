De Milagro Teatro ofrecerá en Jerez una "versión muy libre" de Los Ciegos de Maeterlinck

La compañía jerezana De milagro teatro durante la representación una versión "muy libre" de Los Ciegos, del dramturgo belga Maurice Maeterlinck

El espacio escénico de La Gotera de Lazotea de Jerez de la Frontera acogerá este fin de semana la representación de la obra de teatro Los Ciegos, una "versión muy libre" del texto de Maurice Maeterlinck a cargo de la compañía jerezana De Milagro Teatro.

La función se representará este viernes 30 de enero a partir de las 20:00 horas y con un precio único de las entradas de 12 euros.

Los Ciegos, un montaje poético con la dirección de Gaspar de la Zaranda

Los Ciegos es un espectáculo de 60 minutos de duración, recomendado para público mayor de 8 años, que se adentra en los territorios del teatro simbólico y existencial.

La obra parte de una situación inquietante: doce actores son convocados para ensayar Los Ciegos de Maeterlinck, pero solo cuatro de ellos acuden a la cita. Nada saben del resto de compañeros ni del director.

Perdidos en escena, deambulan alrededor de un libreto inacabado, convertidos en un coro trágico de personajes invidentes, sin nombre, que tratan de hacer visible lo invisible y se preguntan: ¿por qué seguimos aquí?

El montaje se convierte así en una metáfora del propio hecho teatral, una reflexión sobre la espera, la fe y la resistencia artística, en la que los personajes —y los propios actores— avanzan en la penumbra sin saber si llegará la luz, pero sin dejar de caminar juntos.

La dirección del espectáculo corre a cargo de Gaspar de La Zaranda, cofundador de la mítica compañía La Zaranda, Teatro Inestable de Ninguna Parte, y una de las figuras imprescindibles del teatro contemporáneo español.

Su trayectoria como actor y director, avalada por reconocimientos como el Premio Nacional de Teatro (2010) o la Medalla de Oro 2024 de la Academia de las Artes Escénicas de España, impregna este montaje de una mirada profunda, poética y radicalmente teatral.

La dramaturgia y el texto están firmados por Gaspar de La Zaranda e Iosune Onraita, dando forma a una versión muy libre de Los Ciegos de Maurice Maeterlinck.Un elenco de gran solidez artística

El reparto de Los Ciegos está formado por Carlos Cabra, Ana Oliva, María Duarte e Iosune Onraita, intérpretes con una extensa y reconocida trayectoria en teatro, cine y televisión, muchos de ellos vinculados a compañías históricas como La Zaranda, Animalario o Tras el Trapo.