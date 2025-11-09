Revolución para detectar la diabetes tipo 1

Mesa informativa y de control de glucemia, en un acto de Adije por el Día Mundial de la Diabetes que se celebra el 14 de noviembre.

El cribado de diabetes tipo 1 en España pronto será una realidad. El consenso oficial de la Sociedad Española de Diabetes (SED), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEN) y la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP) marca el inicio de la implementación nacional del diagnóstico precoz.

Susana Pica, de la Asociación de Diabéticos de Jerez (ADIJE), subraya que “ahora mismo en el consenso lo que se ha dicho es que hay una puerta de entrada a ese screening de familiares de primer grado, porque tienen 15 veces más probabilidades de tener diabetes tipo 1 que población general”. “Realmente el beneficio de este cribado va a ser cuando se haga a la población general, porque tened en cuenta que el 90% de las personas que debutan con diabetes tipo 1 no tiene ningún antecedente familiar. Entonces, el hacerlo con familiares, digamos que nos va a servir como ensayo de cómo debe ser el proceso. Lo importante es que cambia totalmente nuestra manera de ver el debut de la diabetes”, subraya.

Pica explica “siempre lo habíamos entendido como un debut brusco, en el que existen una serie de complicaciones agudas, entre ellas la más importante es la cetoacidosis. Y todas las intervenciones sanitarias van encaminadas, digamos, de forma reactiva a dar respuesta a eso. Y ahora, si empezamos a detectar la diabetes en estadios en los que todavía no hay síntomas, lo que vamos a tener son procesos asistenciales más encaminados a prevención secundaria. Prevención, identificación de casos, seguimiento y procesos asistenciales. Esto tiene gran envergadura. Vamos a cambiar el paradigma de la diabetes porque vamos a empezar a diagnosticarla antes del debut en su fase clínica”.

La diabetes tipo 1 (DT1) es una enfermedad autoinmune cuyo diagnóstico tardío puede conllevar complicaciones graves como cetoacidosis diabética, especialmente en niños. La presencia de autoanticuerpos específicos permite identificar una fase presintomática, abriendo la puerta a estrategias de cribado dirigidas a poblaciones de riesgo genético elevado, como los familiares de primer grado.

La identificación temprana de la enfermedad permitirá establecer un abordaje personalizado, promover la educación en salud y, eventualmente, considerar intervenciones terapéuticas que puedan retrasar la progresión hacia la fase sintomática. Este consenso busca establecer un marco común de actuación clínica basado en la evidencia disponible, con recomendaciones claras para su adecuada implementación.

El propósito general de cualquier programa de cribado en población aparentemente sana es identificar y potencialmente prevenir o curar procesos que ya están produciendo diversas alteraciones patológicas, pero que no han llegado a una fase sintomática clínica, en la que las personas buscan asistencia médica.

Las personas en los estadios 1 y 2 no se consideran como sujetos sanos en riesgo, sino como individuos con DT1, ya afectados por una enfermedad autoinmune activa, crónica y progresiva. En consecuencia, el cribado de la DT1 puede representar un paso esencial hacia el diagnóstico precoz y, eventualmente, podría justificar una cobertura sanitaria.