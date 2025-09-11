Los Reyes Magos de Jerez 2026 tienen su primer acto oficial

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo ha presidido este jueves el acto oficial de presentación de Sus Majestades los Reyes Magos de Jerez 2026, en el que se ha dado a conocer que Anabel Morillo asumirá el papel de Rey Melchor, Juan Carlos Durán representará al Rey Gaspar, mientras que Antonio Ramírez será el Rey Baltasar. Asimismo, se ha resaltado que Fernando Jiménez desempeñará el título de Cartero Real.

El acto, celebrado en el Ayuntamiento, ha contado con la presencia de los Reyes Magos de las pasadas Navidades, miembros de la Asociación de Reyes Magos de Jerez, integrantes del gobierno municipal, así como familiares y allegados de los nuevos representantes.

La alcaldesa ha señalado la importancia de esta designación, destacando el papel de cada uno de los elegidos. De Anabel Morillo ha subrayado su labor en "la proyección internacional de Jerez a través de la Pasarela Flamenca, que se ha consolidado como referente del diseño y la artesanía". Sobre Juan Carlos Durán, ha puesto en valor "su dedicación a la humanización de la atención sanitaria", ejemplo de la solidaridad que caracteriza a la Navidad jerezana. A Antonio Ramírez le ha agradecido su contribución a la recuperación y promoción de la cultura y en concreto de los tabancos, hoy seña de identidad cultural y gastronómica de la ciudad.

Por último, sobre Fernando Jiménez, ha referenciado su trayectoria artística y el compromiso que asumirá como Cartero Real. Finalmente, ha concluido afirmando que la Navidad jerezana “es una Navidad de ensueño, hecha para que disfruten todos, pero especialmente los niños y los mayores, en la que cuanto más disfruten los Reyes Magos, más lo hará la ciudad entera”.

Las palabras de Sus Majestades en el Libro de Honor

Los Reyes Magos y el Cartero Real de Jerez 2026 han compartido sus primeras impresiones al ser designados para esta importante labor, firmando en el Libro de Honor de la ciudad. El Rey Melchor, Anabel Morillo, ha prometido vivir la experiencia con el "corazón abierto, entregando lo mejor de sí para compartir esperanza, felicidad y alegría con pequeños y mayores".

El Rey Gaspar, Juan Carlos Durán, ha expresado el inmenso honor que supone para un jerezano representar al Rey Gaspar en la Cabalgata, asumiendo esta responsabilidad "desde la fe, con alegría, entusiasmo, generosidad y entrega". Por su parte, el Rey Baltasar, Antonio Ramírez, ha manifestado su gratitud por ser designado para lo que considera el sueño de cualquier jerezano, ser Rey Mago en la "Ciudad de la Navidad, Belén de la Frontera".

Finalmente, el Cartero Real, Fernando Jiménez, dedicó unas palabras a la ciudad, deseando “que las palmas por bulerías reciban este año al Cartero Real y a los Reyes Magos de Jerez”.