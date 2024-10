Ricardo Sánchez asegura que el PSOE votó a favor de la obra en los presupuestos de Estella

Ricardo Sánchez, alcalde de Estella del Marqués, ha salido al paso de las críticas del PSOE, que denunciaba decisiones arbitrarias en materia de zonas verdes y pavimentación. "Se ha hormigonado un espacio aledaño a una vivienda relacionada con el alcalde de la ELA, lo cual ha generado el consiguiente malestar de los vecinos de Estella", aseguran los socialistas. Sin embargo, el alcalde explica que María de los Ángeles Becerra Martínez, portavoz del PSOE en Estella, votó a favor de realizar esta obra.

Así, "ante las críticas del Partido Socialista", Ricardo Sánchez explica que "primero tengo que decir que este problema no no solo me afecta a mí porque pueda vivir más cerca o más lejos, es un problema de agua que las escorrentías de forma natural hace bastante hendidura y mete barro tanto en el carril ciclo-peatonal como en la caretera, lo que puede provocar graves accidentes y graves daños. Por tanto, no es un trozo que se haya arreglado el señor alcalde a sí mismo. Este trozo de cuesta afecta a muchos más vecinos, incluso a la concejala del PSOE de aquí de Estella, le recuerdo que también viven familiares suyos por esa zona, incluso usted misma accede por esa zona cuando va a visitar a sus familiares. El alcalde arregla la zona de todos los vecinos".

"Esto es una mejora que se ha llevado a cabo porque compañeros suyos del Partido Socialista le han trasladado este problema a la Plataforma A-2003 y también a la Delegación de Fomento, que nos dice que es el Ayuntamiento de Estella del Marqués el que tiene que arreglar este problema. Nos hemos anticipado a los daños antes de que sean irreparables y hemos dado solución a un grave problema y se ha mejorado el acceso para toda la ciudadanía en general", añade el alcalde.

Ricardo Sánchez alude a María de los Ángeles Becerra Martínez: "Me sorprende, porque usted es ignorante porque usted votó a favor de los presupuestos de esta entidad, en cuyo Plan de Inversiones se incluía este presupuesto, esta mejora. Usted votó a favor y ahora sale criticando esta mejora. Llama la atención, debería hacérselo mirar".

Sobre la obra, en Estella "tenemos informes y autorizaciones de diferentes administraciones que avalan, autorizan y así lo comunican, que el proyecto es favorable para solucionar este problema. Le recuerdo que usted el día 10 de octubre tuvo acceso al expediente y pudo comprobar que todo el expediente es legal y ahora sale criticándolo después de haber votado a favor".

Para finalizar, Ricardo Sánchez le dice a la portavoz del PSOE que "me llama la atención, usted no viene a los plenos, viene a ver la información y no sabe lo que ve. Es una mejora para toda la ciudadanía. Todo el expediente es legal, todos los contratos son legales y cuentan con el respaldo de las administraciones. Le pregunto, señora Becerra Martínez: ¿Usted puede decir que todas las actividades que usted realiza son seguras y legales y las de todo su alrededor? Yo puedo decir que estoy muy tranquilo porque no tengo nada que esconder ni nada que ocultar. ¿Puede usted decir lo mismo?".