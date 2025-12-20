Rincón de la memoria: María Hormigo Reina
María Hormigo Reina: una placa en la acera del Angostillo recuerda a esta vecina de Santiago, asesinada en 1936 por su pertenencia al Sindicato de Emancipación Femenina “Mujeres Libres”.
Su nieta, Celestina González Galán ( 1948, Jerez), cuenta que su padre cuando la miraba la veía a ella y relata: “Mi tía le llevaba todos los días la comida a mi abuela, a la cárcel. Le hacía la canastilla, los trapitos que le pudiera hacer en aquellos tiempos. Imagínate. Y el día en que mataron a Primo de Rivera, la ejecutaron a ella”. Y cómo el último día de vida de su abuela le dieron la cajita de costura, y le dijeron: ‘Toma, que tu madre ha salido de viaje’. Y ya no supimos nada más”.
Hoy, Celestina, integrada activamente en la Asociación de Memoria Histórica de Jerez, está en la lucha por reconstruir la memoria de su abuela y recuperar su cuerpo.
