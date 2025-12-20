Rincón de la memoria: María Hormigo Reina

María Hormigo Reina: una placa en la acera del Angostillo recuerda a esta vecina de Santiago, asesinada en 1936 por su pertenencia al Sindicato de Emancipación Femenina “Mujeres Libres”.

Su nieta, Celestina González Galán ( 1948, Jerez), cuenta que su padre cuando la miraba la veía a ella y relata: “Mi tía le llevaba todos los días la comida a mi abuela, a la cárcel. Le hacía la canastilla, los trapitos que le pudiera hacer en aquellos tiempos. Imagínate. Y el día en que mataron a Primo de Rivera, la ejecutaron a ella”. Y cómo el último día de vida de su abuela le dieron la cajita de costura, y le dijeron: ‘Toma, que tu madre ha salido de viaje’. Y ya no supimos nada más”.

Celestina González, nieta de María Hormigo Reina.

Hoy, Celestina, integrada activamente en la Asociación de Memoria Histórica de Jerez, está en la lucha por reconstruir la memoria de su abuela y recuperar su cuerpo.