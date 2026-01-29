"El río en La Barca no estaba así desde 1996"

El río Guadalete, a su paso por el puente de hierro de La Barca, este jueves.

El aumento del cauce del Guadalete a su paso por La Barca se mantiene en nivel rojo desde ayer miércoles, al haber superado los cuatro metros de altura. En las últimas horas parece haberse estabilizado pero sigue en nivel rojo. Como consecuencia, las parcelas agrícolas y los huertos más cercanos al río han quedado completamente anegados. Afortunadamente, ninguna vivienda se ha visto afectada por le crecida.

Además, el denominado puente chico ha quedado bajo las aguas del Guadalete. El aumento ha sido tal que buena parte del área recreativa existente en la ribera en La Barca ha sido ya tapada por el cauce. "El río no estaba así creo yo desde 1996", ha asegurado el alcalde de La Barca, Alejandro López.