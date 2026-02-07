El río Guadalete baja ligeramente de nivel a su paso por Jerez

Aunque muy lentamente, el río Guadalete ha ido bajando de nivel a lo largo de la jornada de este sábado. Si a mediodía del viernes alcanzó su pico máximo con casi 6,83 metros a su paso por las inmediaciones del Puente de la Cartuja, a partir de ahí ha comenzado a descender. A las ocho de la tarde tenía un nivel de 6,62 metros. En cuanto a caudal, se sigue manteniendo por encima de los 1.000 metros cúbicos por segundo —1.094,18 a las siete de esta tarde—.

No obstante, el río se mantiene en nivel rojo. Mientras tanto, desde hace días no hay registros oficiales a su paso por la entidad local de La Barca de La Florida, aunque por este núcleo ha crecido enormemente en los últimos días provocando, incluso, la anegación en toda la ribera.

Río arriba, en la Junta de los Ríos, el Guadalete bajó a media tarde de este sábado tras estar varios días en rojo (el umbral está en los cinco metros). No obstante, en las últimas horas de la tarde empezó a tener un ligero crecimiento.

Mientras tanto, el embalse de Bornos continúa bajando de nivel tras el enorme volumen de agua desembalsada en estas jornadas —las labores de desagüe continúan realizándose—. Sobre las ocho de la tarde de este sábado estaba al 86% de capacidad con un volumen embalsado de unos 172 hectómetros cúbicos. Mientras tanto, el embalse de Guadalcín está ya al 81% de capacidad con más de 459 hectómetros cúbicos almacenados.