Roberto Marín Luque gana el XIV Certamen Internacional de Microrrelatos Cardenal Mendoza.

Roberto Marín Luque (Reus, Tarragona, 1978) ha obtenido el primer premio del XIV Certamen Internacional de Microrrelatos Cardenal Mendoza con 'Noche jerezana', un microrrelato que renueva la tradición del mejor humor absurdo español y donde el brandy de Jerez juega un papel apaciguador.

Marín Luque vive en Andalucía desde hace cuarenta años, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, profesor de Geografía e Historia y ha publicado varios libros de relatos, poesía y ensayos. Reside en Alcalá de Guadaira (Sevilla).

El segundo premio ha sido para 'Sobrevivir a papá', minicuento cruel, certeramente narrado con un desparpajo propio del realismo sucio. Su autor es Pedro Pablo López Pertíñez (Granada, 1982).

'Instrucciones para la melancolía (Homenaje a Cortázar)', original de Francisco Xavier Lama López, de Santiago de Compostela (La Coruña), se lleva el tercer premio. El jurado valoró su hondo lirismo, en la estela del gran narrador argentino.

La Mención Cardenal Mendoza Non Plus Ultra, al microrrelato que mejor potencie la imagen del brandy de Jerez, ha recaído en 'La travesía del holandés', de Francisco C. Ayudarte Granados, de Motril (Granada). Constituye un guiño, desde la miniatura, a la novela Moby Dick y su protagonista cazador de ballenas.

El jurado, presidido por Mauricio Gil Cano, ha estado integrado por las poetas Josefa Parra Ramos, directora de la Fundación Caballero Bonald, y Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier, doctora en literatura, investigadora y crítica; así como por el narrador, catedrático y crítico José López Romero, por el director general del Consejo Regulador del Brandy de Jerez, César Saldaña, y por Francisco Javier Requejo Bohórquez, consejero delegado de Sánchez Romate Hnos. S. A.

Al certamen Cardenal Mendoza han concurrido en esta ocasión 1.983 microrrelatos, procedentes de treinta y un países. El fallo del jurado y los microrrelatos premiados pueden leerse en la web https://www.cardenalmendoza.com/es/blog. El Certamen Cardenal Mendoza se ha consolidado como referencia en la narrativa brevísima hispana con su peculiar maridaje entre microficción y brandy de Jerez.