Roban el coche a una familia de Jerez durante el concierto de Manuel Carrasco en Sevilla

Carmen Vázquez y su familia, sobre todo a su pequeño, cuyo regalo de comunión era el concierto de Manuel Carrasco en Sevilla, recordarán para siempre la noche del pasado sábado 11 de junio. El motivo, el robo de su coche, un Seat León negro, en uno de los aparcamientos oficiales de La Cartuja.

La familia salió del concierto, donde se concentraron unas 70.000 personas según los datos oficiales, a eso de la una y cuarto y al llegar al parking donde lo habían dejado, encontraron que su vehículo no estaba. Habían pagado 5 euros a la empresa vayaentradas por dejar el coche "en un sitio vigilado, pero al final parece que no era así", asegura la afectada.

"Dimos varias vueltas para ver si nos habíamos confundido de párking o lo habíamos puesto en un sitio que no recordábamos, porque allí había muchos coches, pero no lo encontramos. Lo raro es que en el sitio donde estaba, no había ni cristales ni nada que demostrase que lo habían forzado o algo así para llevárselo", añade.

Así, la familia, tras consultar con un Policía Local que en ese momento trataba de dirigir el tráfico en la zona, tuvo que desplazarse hasta la comisaría sevillana, situada en la Alameda Hércules, "andando durante casi media hora porque no había ni un taxi. En redes he puesto una foto de mi hijo dormido allí en la comisaría, el pobre".

En la jornada del domingo, un día después de los sucedido, Carmen y su familia se desplazaron hasta el mismo sitio para volver a comprobar "porque por la noche allí había muy poca luz", si había algo que nos diese alguna pista, "pero nada de nada".

Este lunes se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sevilla "que por lo visto es quien tiene cedido estos terrenos a esta empresa y que con 2.700 plazas, pero ellos nos han dicho que contactemos con dicha empresa". El problema es que según explican "cada vez que llamamos al número que tienen, nos sale un asistente virtual y nos podemos hablar".

La familia ya ha puesto el caso en manos de un abogado para que intente esclarecer lo ocurrido y para tratar de poder utilizar "las dos cámaras de seguridad que hay allí por lo visto". Asimismo, no descarta emprender medidas legales contra esta empresa "que por lo visto, según me cuentan, cuando empieza el concierto, se quitan de en medio y allí no vigila nadie. Dejan la puerta abierta, como ha ocurrido esta vez, y ya está".