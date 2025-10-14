Rodrigo Sancho y Nazaret Beca proyectan en Jerez su exitoso corto 'Macarena, una comedia espiritual'

Yelmo Cines, en el Centro Comercial Área Sur de Jerez, albergará este miércoles, 15 de octubre, desde las 17,30 horas, y dentro de la programación del Festival de Cine Con Acento, la proyección del corto de ficción 'Macarena, una comedia espiritual', de Nazaret Beca y Rodrigo Sancho. El jerezano José Manuel Poga conforma el reparto, junto a Vicente Vergara, Alex Peña, Fran Torres, Ángela Olivencia, Jose Ramón Serra y Daniel Morilla. El proyecto ha recibido el apoyo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la Diputación de Sevilla, el Ayuntamiento de Carmona y Espacio Derivado.

"Sevilla, 1936. Un anarquista, obrero y cofrade se ve inmerso en la quema de una iglesia que custodia su más preciado símbolo de devoción". Un título que ha recorrido ya numerosos festivales, con 33 selecciones, 10 nominaciones y siete premios:

- Un premio a mejor vestuario en el FICCUE de Cuenca

- 2 premios a mejor guión, uno en el FICCUE y otro en el Festival de CABRA

- 1 premio a mejor actor de Vicente Vergara en el Festival Luna de Cortos de León

- 1 premio a mejor dirección de fotografía a Juan Molina en el Festival de Majadahonda

- 1 premio a mejor actor en el Festival de Majadahonda a Poga

- y premio a mejor creación andaluza de cortometraje por Canal Sur en el Festival de Cabra.

Nazaret Beca lleva ligada al mundo del cine toda su vida, primero como espectadora y devoradora de películas y series y, una vez que el síndrome de la impostora le dio tregua, se lanzó de lleno a este universo llamado Macarena.

Rodrigo Sancho nació en el seno de una familia de actores y desde su más tierna infancia se ha paseado por rodajes tan importantes como el de la serie de televisión 'Curro Jiménez', donde hizo sus primeros pinitos como actor, saliendo en el último capítulo de dicha serie, a la edad de 8 años. A partir de ahí su vida transcurre detrás de cámara como ayudante de dirección, aunque también ha realizado series y películas como director.

La jornada de miércoles del Festival la presentará, a las 16,30 horas, el realizador, guionista y director jerezano Juan Miguel del Castillo, que en 2015 realizó su primer largometraje, 'Techo y comida', protagonizado por la actriz Natalia de Molina.