Ni Venecia ni Cannes, el Festival de Cine con más acento se celebra en Jerez: "Aquí el público es el que más pinta"

Lidia María Jaime, Mala Rodríguez y María Espejo, en el II Festival con Acento de Jerez.

Jerez celebra la tercera edición del Festival de Cine con Acento del 14 al 18 de octubre. Lidia María Jaime y María Espejo, sus impulsoras, presentaron este martes, 30 de septiembre, la programación de esta edición que supone la consolidación del proyecto. En este acto celebrado en el Teatro Villamarta, adelantaron los platos fuertes. Cabe señalar que, absolutamente todas y cada una de las propuestas son gratuitas, incluida la gala de clausura. Desde este miércoles, 1 de octubre, es posible obtener las entradas en la web oficial del festival (https://www.festivaldecineconacento.com/).

El teatro Villamarta, los Claustros de Santo Domingo, Yelmo Cines y la Cámara de Comercio serán los lugares en los que se desarrolle el festival.

Espejo destacó la exposición fotográfica que corre a cargo de Carmona Otero. En ella se muestran imágenes de rodajes en Jerez, entre otras instantáneas. Hay previstas varias charlas-coloquio. Una de ellas con Alex O'Dogherty Luy, actor y humorista español. La productora Teresa Segura, también estará presente en esta edición y contará su treyectoria y experiencia. "Todo será muy práctico para que la gente aprenda, entienda, comparta. Aquí el público es el que más pinta. Queremos que sean charlas cercanas", afirma Espejo.

Para conmemorar los 600 años del pueblo gitano a la península, el viernes proyectará 'La gran redada gitana' con la directora sevillana Pilar Távora. Moreno Borja romperá todos los clichés. "Todavía los gitanos y andaluces tenemos que romper clichés", incide Espejo.

Programación III Festival Con Acento, en Jerez

Martes 14 octubre. A las 12:00 Inauguración en los Claustros y anuncio selección Corto Exprés Claustros

Martes 14 octubre. A las 12:30 Documental 'Somos memoria, la voz robada' Claustros

Martes 14 octubre. A las 18:00 Documental 'De todos lados un poco' Cámara de Comercio

Martes 14 octubre. A las 17:30 Un vino con... Alex O'Dogherty, actor, artista y humorista.

Martes 14 octubre. A las 19:00 Proyección 'Las aventuras del príncipe Achmed' (cine mudo con música en directo) Claustros

Martes 14 octubre. A las 21:00 Proyección de la película 'Volver a ver', en los Claustros de Santo Domingo

Miércoles 15 octubre. Exposición fotos y trabajos diseño, en los Claustros de Santo Domingo

Miércoles 15 octubre, a las 16:30 Presentación con el cineasta jerezano Juan Miguel del Castillo, en Cines Yelmo (Área Sur)

Miércoles 15 octubre, a las 16:30 Proyecciones cortos de ficción selección oficial + entrega de premios, en Cines Yelmo (Área Sur)

Miércoles 15 octubre, a las 17:30 Proyecciones cortos de ficción selección oficial, en Cines Yelmo (Área Sur)

Jueves 16 octubre. Exposición fotos y trabajos de diseño, en los Claustros de Santo Domingo

Jueves 16 octubre. A las 12:30 Documental 'Antonio, bailarín de España' Cámara de ComercioJueves 16 octubre. A las 16:30 Proyección cortos animación Cámara de Comercio

Jueves 16 octubre. A las 18:00 Un vino con… Pablo Otero, Director, guionista y artista de efectos visuales digitales, en la Cámara de Comercio

Jueves 16 octubre. A las 19:30 Un vino con…Teresa Segura Cámara de Comercio

Jueves 16 octubre. A las 21:00 Proyección de la película "Solos en la noche" Cámara de Comercio

Viernes 17 octubre. A las 13:00 Proyección cortos documentales Cámara de Comercio

Viernes 17 octubre. A las 16:00 Documental "La gran redada gitana" con Pilar Tavora Claustros

Viernes 17 octubre. A las 17:30 Un vino con acento gitano. Moreno Borja, en los Claustros de Sanro Dingo

Viernes 17 octubre. A las 18:30 Un vino con…Adelfa Calvo Claustros

Viernes 17 octubre. A las 20:00 Proyección de la película "Te protegerán mis alas", en los Claustros.

Viernes 17 octubre. A las 22:00 Proyección de la película "Tierra de nadie" - Fuera de concurso Claustros

Sábado 18 octubre. A las 19:00 Photocall y recepción Teatro Villamarta

Sábado 18 octubre. A las 20:00 Gala de Clausura y entrega de premios en el Teatro Villamarta