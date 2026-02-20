Ronqueo y concierto flamenco ‘Fiesta por Bulerías’ por la Asociación Diego Lucha contra la AME en Jerez

La delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha acompañado a la Asociación Diego Lucha contra la AME en la presentación de su Ronqueo y Concierto Flamenco Benéfico ‘Fiesta por Bulerías’, que se celebrará el 7 de marzo en el Salón de los Espejos del Club Nazaret. Este evento cultural y solidario cuenta con la colaboración de grandes artistas y el patrocinio de empresas que se han volcado para ofrecer una jornada inolvidable que además servirá para recaudar fondos destinados a la entidad. El Ronqueo comenzará a partir de las 13.30 horas y el concierto flamenco a partir de las 17.30 horas.

Este Ronqueo Solidario es posible gracias a la colaboración de la empresa Atún Oro, junto a la Hermandad del Prendimiento y de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla.

El concierto flamenco benéfico ‘Fiesta por Bulerías’ contará con las actuaciones de Capullo de Jerez, Enrique del Zambo, Zambullo, La Fabi, Maloko Soto, Juan de la Morena, Rafael del Zambo, Pedro Montoya, Luis Montoya, Manuel de Cantarote, Rosario Heredia, María Peña, Tomasa Peña, Fanía Zarzana, Sandra Zarzana, Juana del Mono y Rocío Valencia. A la guitarra estarán Rubén Martínez y Vicente Santiago; a la percusión, Rafael Fernández y David Gasolina; y a las palmas, Pirulo, Marcos, Lua, Manteca Luis de Rebeco y Ali de la Tota.

La Asociación Diego Lucha contra la AME nace de la esperanza de la familia del pequeño Diego Ramos, afectado por atrofia muscular espinal, por ofrecerle las mejores condiciones de vida y reivindicar la investigación de esta enfermedad rara. Paloma Carretero y Alberto Ramos, sus padres, han organizado en esta ocasión una gran jornada de encuentro, que se celebrará el 7 de marzo, con un ronqueo al mediodía, y un espectáculo flamenco por la tarde. La entrada para la jornada completa será con un donativo de veinte euros, y para acudir sólo por la tarde al espectáculo flamenco, sería un donativo de 5 euros. Los puntos de venta son el Freidor de Santiago y el estanco de la Asunción.

Desde la Asociación Diego Lucha contra la AME se ha reivindicado que cualquier aportación es buena y necesaria, invitando a la ciudadanía a disfrutar de un día muy especial.

Yessika Quintero, por su parte, ha agradecido la generosidad de todos los artistas y empresas que van a colaborar con estas actividades. La delegada ha destacado que “esta familia está día a día derribando barreras para que su hijo tenga una vida digna. Colaborar con ellos ahora mismo es muy sencillo, aportar un donativo para pasar un día estupendo. Me gustaría desde el gobierno de María José García-Pelayo reivindicar la labor y el compromiso de esta familia y de todas las asociaciones de enfermedades raras”.

La delegada ha recordado que “este 28 de febrero es el día de las enfermedades raras, y es importante que todos pongamos un granito de arena para que la vida de estos niños y niñas sea un poquito mejor. Quiero pedir a los jerezanos que vengamos este 7 de marzo, que es por una buena causa, y además para disfrutar de unas propuestas maravillosas”.

Las personas que deseen colaborar con la Fila Cero pueden hacerlo a través de Bizum en el 615 501 956 y a través del número de cuenta ES06 2100 8525 6801 0022 4505.