Ruiz Boix acusa a Moreno Bonilla de "reírse de Jerez" al dejar caducar las ayudas para vivienda pública

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, y el secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, han comparecido este miércoles para denunciar "el estancamiento y la pérdida de oportunidades que sufre Jerez debido a la 'pinza de inacción' entre la Junta de Andalucía y el Gobierno municipal del PP". Ruiz Boix ha acusado a Moreno Bonilla de "reírse de los jerezanos" al dejar "caducar los fondos europeos para vivienda pública", mientras Díaz ha tildado de "ayuntamiento moroso" a la administración de Pelayo, que "ya adeuda 25 millones de euros a proveedores".

Incumplimiento histórico en vivienda, se pierden los fondos europeos

Ruiz Boix ha recordado el convenio firmado en febrero de 2023 entre el Gobierno de España y la Junta para invertir fondos Next Generation en alquiler social. "El plazo acaba en julio de 2026 y no vemos ni un solo ladrillo en las calles Juana de Dios, La Coste u Obispo Cirarda", ha denunciado el dirigente socialista, subrayando que este abandono afecta también al municipio del que es alcalde, San Roque, con 177 viviendas paralizadas. "Moreno Bonilla es un experto en fotos y sonrisas, pero un gestor negligente que va a provocar que se pierdan millones de euros europeos por su incapacidad", ha sentenciado.

Por su parte, José Antonio Díaz ha calificado de "dramática" la situación habitacional en Jerez. "La clase trabajadora no puede pagar 180.000 euros por un piso ni alquileres de 700 euros. García Pelayo tiene suelo, tiene remanentes que le autorizó Pedro Sánchez y tiene fondos, pero prefiere vender el patrimonio municipal antes que construir vivienda pública", ha afeado el secretario local.

Jerez, "capital de las subvenciones perdidas"

Desde el PSOE en Jerez se ha hecho "un balance demoledor" de la gestión de García Pelayo, a quien Ruiz Boix ha acusado de "militancia cómplice" con el PP por no reclamar lo que le corresponde a la ciudad. Díaz, por su parte, ha detallado "la pérdida constante de recursos públicos: 3,5 millones de euros para vivienda en Estancia Barrera y zona sur; 2,6 millones de euros del Ministerio por la DANA de 2024, perdidos por no licitar las obras; 1,2 millones de euros en proyectos de parques, jardines y el Eje de Santiago".

"Es lamentable que el gobierno municipal no sepa que la ley obliga a licitar las obras. Pelayo debe pedir perdón a los vecinos de La Granja o El Portal por privarles de estas mejoras", ha incidido Díaz.

La "hoja en blanco" de Moreno Bonilla

Ruiz Boix ha instado a la ciudadanía a "tomar nota" de cara a las próximas elecciones andaluzas ante lo que considera un programa electoral de "copia y pega" del PP. "La hoja de servicios de Moreno Bonilla con Jerez está en blanco: ni Centro de Salud Norte, ni Ciudad de la Justicia, ni Ronda Sur, ni Museo del Flamenco. Su programa electoral parece redactado en 'El Rincón del Vago', porque ocho años después no han ejecutado nada de lo que prometieron con sus chalecos y sus pancartas de Juanmaloharía", ha ironizado.

Solidaridad con Majorel y asfixia a proveedores

Finalmente, el dirigente provincial ha trasladado su apoyo a las 48 familias jerezanas afectadas por el ERE de Majorel, exigiendo a la alcaldesa que "encuentre tiempo entre foto y foto" para mediar con la Consejería de Empleo". Asimismo, el secretario local ha denunciado que "el Ayuntamiento de Jerez vuelve a ser un agujero negro para los autónomos, con un periodo medio de pago que acumula 25 millones de euros de deuda", mientras el gobierno municipal "despilfarra en gratificaciones a una élite municipal y sube los impuestos a la mayoría".

Ambos dirigentes han reafirmado así su compromiso de elevar estas denuncias al Parlamento Andaluz y al Congreso, exigiendo que la Junta de Andalucía asuma sus competencias y deje de torpedear el progreso de Jerez y de la provincia.