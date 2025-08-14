La saga de los Moneo clausura el Viernes Flamenco en los Claustros de Santo Domingo en Jerez

La saga de los Moneo -con Luis, al cante y Gema, al baile- protagonizan la clausura del Viernes Flamenco que tendrá lugar este viernes, 15 de agosto, en los Claustros de Santo Domingo, en colaboración con la Peña La Buena Gente. El ciclo dará paso, entre el 19 y el 23 de agosto, a la 58 edición de la Fiesta de la Bulería que arrancará en la Plaza Belén -con 4 propuestas de carácter gratuito- y finalizará en el Patio de La Tonelería de González Byass.

La familia Moneo es una de las sagas flamencas más emblemáticas de Jerez, concretamente del barrio de San Miguel. Luis Moneo -hermano menor de Manuel Moneo y Juan Moneo El Torta- sigue la tradición cantaora de su familia, pese a que se iniciara con anterioridad en la guitarra. Pero un buen día abandonó esa faceta de guitarrista y se puso a cantar, demostrando las cualidades de su voz y su conocimiento de los diferentes palos flamencos. Primeramente lo hizo para el baile -en las compañías de Antonio El Pipa, María del Mar Moreno, Andrés Peña y María José Franco, entre otras-. Luego se hizo un hueco en solitario y comenzó un exitoso recorrido por peñas y festivales.

No fue hasta 2017 cuando vio la luz su primer disco, titulado Mi cante, mi palabra. Su último trabajo, presentado en el Festival de Jerez, responde al nombre de Metal fundío. En los Claustros de Santo Domingo, el cante de Luis Moneo estará acompañado por la guitarra de Juan Moneo y las palmas de Ali de la Tota y Javier Peña.

La herencia familiar también forma parte del bagaje artístico de Gema Moneo que, ya de muy jovencita, le bailaba al cante de su gente y cuyos ecos forman parte de los primeros años de su vida. De ahí a los escenarios hasta que, después de un periplo de varios años y más curtida desde el punto de vista artístico, su baile se despliega en el Festival de Jerez de 2018 con su espectáculo El sonido de mis días, una propuesta pensada como un homenaje a su familia y a sus recuerdos por el que obtuvo el Premio Artista Revelación. Luego, en 2023, llegaría Atrevida, una obra personal que presentó en el mismo certamen jerezano en el Teatro Villamarta y en la que continuaría defendiendo su particular estilo.

Y ese estilo, esa esencia de su familia se pondrá de manifiesto sobre el escenario de los Claustros de Santo Domingo, donde su baile contará con el cante de Juan de la María, Manuel de la Nina y Manuel Tañé y la guitarra de Jesús Agarrado El Guardia.

El ciclo Viernes Flamenco se inició el 25 de julio con la Misa Flamenca de Santiago, a cargo del grupo liderado por Luis de Perikín, celebrada en la plaza del barrio del mismo nombre. Posteriormente, los Claustros de Santo Domingo han sido el escenario donde se han desarrollado tres espectáculos flamencos, en colaboración con las peñas La Bulería, Tío José de Paula y La Buena Gente.