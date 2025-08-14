Planes para el puente de agosto en Jerez: música en directo y fiesta en la zona rural

Taller Infantil "La vida cotidiana en al-Ándalus"

El ciclo 'Un museo de verano' del Museo Arqueológico ofrece este jueves 14 de agosto a las 11:00 horas un nuevo taller infantil impartido por Abanta Educación. El taller se llama 'La vida cotidiana en al-Ándalus' y está destinado a niños de edades comprendidas entre los 7 y 12 años. El aforo es limitad por lo que es necesario hacer reserva previa llamando al teléfono 956149560. El Punto de encuentro será el propio Museo Arqueológico.

Cartel de la exposición Fuego

Inauguración de la exposición Fuego

La sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico de Jerez (Plaza del Mercado S/N) acogerá la inauguración de la exposición de cerámica Fuego de los artistas Fernando García Durán y Tuty Márquez. El acto comenzará a las 20:30 horas del jueves 14 de agosto. La muestra permanecerá abierta hasta el seis de septiembre. El horario de visitas es el siguiente: De martes a sábado de 9:00 a 14:00 horas. La entrada es libre.

Concierto de Dani Llamas

El cantante jerezano Dani Llamas ofrece un concierto en la plaza de la Asunción de Jerez por el ciclo 'Noches de verano en Asunción' este jueves 14 de agosto a partir de las 22:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Verbena de Majarromaque

La barriada rural jerezana de Majarromaque celebrará desde el viernes 15 al domingo 17 de agosto su Verbena 2025 cuya programación presenta actividades de música, convivencias vecinales, degustaciones y juegos para los más pequeños.

Para consultar el programa, cartel y agenda completa, pinche en el siguiente enlace.

Ruta literaria por Jerez

La autora Margarita Lozano propone este viernes 15 de agosto a las 20:00 horas una ruta literaria por el cnetro histórico de la ciudad titulada 'La esclavitud en Jerez'. La actividad es gratuita y partirá desde la puerta de la librería El Laberinto (Calle Remedios).

Viernes Flamencos con la Peña Flamenca La Buena Gente

El ciclo Viernes Flamencos trae esta semana la actuación de la Peña Flamenca La Buena Gente en Los Claustros de Santo Domingo con la actuación de los siguientes artistas: Luis Moneo, Juan Moneo, Ali de la Tota, Javier Peña, Gema Moneo, Juan de la María, Manuel de la Nina, Manuel Tañé y Jesús Agarrado 'El Guardia'.

Las entradas anticipadas, disponibles en la taquilla del teatro Villamarta y tickentradas.com tienen un precio de 15 euros y descuento de 10 euros. La entrada el día del espectáculo tendrá un coste de 20 euros en puerta y 15 euros con descuento.

Concierto de Teresa Salgueiro

La cantante portuguesa Teresa Salgueiro, la voz del recordado grupo Madredeus, dará un concierto este próximo sábado 16 de agosto a las 22:00 horas.Las entradas ascienden a 60 euros más cargos de gestión y están disponibles en este enlace.

Teresa Salgueiro es, sin duda, una figura artística única desde hace casi tres décadas. Con su presencia discreta y delicada y su voz extraordinaria, forma parte de una imagen emblemática de la música de Portugal en el mundo.

Su carrera en la música comenzó en 1986 cuando, con tan solo 17 años, fue invitada a unirse a la fundación del grupo Madredeus, grabando 9 álbumes de música original, creados específicamente para su voz. Entre 1987 y 2007, veinte años de viajes y más de cinco millones de álbumes vendidos en todo el mundo los convirtieron en los primeros representantes internacionales de la música hecha en Portugal después de Amália Rodrigues