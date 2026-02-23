El Salario Mínimo 2026 sube en España: importes y novedades de la subida

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es la herramienta que utilizan algunos países para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y establecer un sistema retributivo justo. El pasado 17 de febrero, Gobierno y agentes sociales (en este caso, los sindicatos CCOO y UGT, sin el respaldo de CEOE y Cepyme) pactaron la subida en un 3,1 % respecto al de 2025 y se aplicará de manera retroactiva al mes de enero.

De esta manera, la subida del Salario Mínimo Interprofesional implica que, aunque un convenio colectivo establezca un sueldo base inferior para alguna categoría laboral, la retribución mínima que deberá recibir un trabajador por cuenta ajena que trabaje 40 horas semanales será de 1.221 euros brutos en 14 pagas. En total, la cantidad asciende a 17.094 euros anuales. Supone un aumento de 37 euros más al mes y 518 euros adicionales al año frente a los 1.184 euros mensuales anteriores.

Cabe recordar que las personas que perciban este SMI están exentas del pago de IRPF. Esto quiere decir que a los 1.221 euros brutos hay que descontar las cotizaciones sociales a la Seguridad Social y, aunque también se haga la retención mensual de IRPF, Hacienda devolverá estas cuantías en la declaración de la renta a sus perceptores.

Con esta última subida, el el salario mínimo continúa dibujando una ascendente iniciada hace años. Si se compara con 2018, cuando se situaba en 736 euros mensuales, el incremento acumulado supera el 60%. En 2019 se produjo un salto significativo hasta los 900 euros. En 2022, alcanzó los 1.000 euros. Desde entonces, las revisiones anuales han mantenido el ritmo al alza hasta alcanzar los actuales 1.221 euros.

El SMI en España

Para calcular el SMI en España se tienen en cuenta múltiples factores:

Evolución del IPC.

Evolución de la productividad media nacional.

Incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.

Coyuntura económica general.

Además, el SMI en España se calcula para una jornada semanal completa de 40 horas. En los trabajos a tiempo parcial la retribución debe ser, al menos, el SMI aplicado en proporción a las horas trabajadas.

Hay excepciones, como es el caso de los empleados del hogar familiar que trabajan por horas: su salario mínimo en 2026 será de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada, si se aplica la subida propuesta del 3,1 % respecto a 2025. En dicho importe está incluida la parte proporcional de gratificaciones extraordinarias y vacaciones. También hay condiciones específicas para trabajadores eventuales o temporeros.

SMI de España vs. Otros países

El SMI en España se establece cada año y se expresa dividido en 14 pagas, como también ocurre en Grecia o Portugal. En otros países el SMI se divide en 12 pagas o se establece por horas. También hay territorios que fijan distintos suelos salariales en función de la edad del trabajador, que los actualizan más a menudo o, incluso, que no indican un SMI, como es caso de Italia, Dinamarca, Austria, Finlandia y Suecia, Suiza, Islandia o Noruega.