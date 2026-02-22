Puente del Día de Andalucía sólo para unos pocos andaluces este 2026

La comunidad andaluza es el fruto del paso de pueblos como el íbero, el celta, el fenicio, el cartaginés, el romano o el musulmán, que han ido dejando su legado en nuestra tierra desde hace siglos. Gracias a su historia más reciente, cada 28 de febrero es festivo en Andalucía, pues se conmemora el día de la celebración del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía del año 1980 que dio autonomía plena a la comunidad andaluza.

Este 2026, el 28 de febrero, Día de Andalucía, será sábado. Debido a ello, no cabe la posibilidad de alargar el fin de semala con un lunes añadido. Sin embargo, existen casos en los cuales, ciertos trabajadores andaluces gozarán de un día libre. Esto sucede cuando ese sábado coincide con tu descanso semanal o si tienes hijos en edad escolar, como recoge el calendario escolar oficial 2025-26 de Andalucía.

Así de claro lo dejó una sentencia del Tribunal Supremo en la cual exponía que si tu descanso semanal cae en festivo, la empresa debe compensarte con un día extra de descanso a lo largo del año. Esa compensación puede hacerse con otro día libre o, si así lo prevé el convenio colectivo aplicable, mediante compensación económica.

Para saber si te corresponde un día libre por este sábado festivo, conviene revisar el cuadrante de trabajo y qué días figura como descanso semanal, el convenio y cómo regula la compensación, y saber si la empresa fija un día alternativo de descanso. De esta manera, podrás comprobar si este Día de Andalucía conlleva un día de descanso por compensar.

Puente para alumnado y docentes

Donde sí aparece un puente claro es en colegios e institutos, de modo que, profesorado y alumnado enlazan tres días seguidos.

Este día suele colocarse cerca del 28 de febrero como festivo vinculado a la comunidad educativa. Este año descansan el viernes 27 de febrero, o bien, el lunes 2 de marzo, en otros casos.

En el calendario laboral, la norma fija un máximo de 14 fiestas laborales al año, retribuidas y no recuperables, de las cuales dos son locales. Además, se respetan festivos nacionales como Navidad, Año Nuevo, el 1 de mayo o el 12 de octubre.