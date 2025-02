Jerez salda una deuda de seis siglos con el Pueblo Gitano

Los Museos de la Atalaya acogieron en la tarde de este miércoles el acto de entrega del Premio Día de Andalucía, un galardón que en este 2025 ha recaído en el Pueblo Gitano, que conmemora el 600 aniversario de su llegada a España.

Fueron dos artistas gitanos, Coral de los Reyes y José Zarzana, quienes abrieron la cita con la interpretación del himno de Andalucía. Coral imprimió ese toque flamenquísimo a cada verso, y José, le siguió con sutileza manejando el piano con donosura.

De seguido, Francisco Zurita, delegado de Cultura, fue el encargado de enumerar cada una de los puntos por los que el Ayuntamiento ha decidió homenajear a este colectivo, de vital trascendencia en la ciudad. Y es que, tal y como apuntó seguidamente Francisco Agarrado, coordinador de la Fundación Secretariado Gitano, “es imposible separar Jerez de los gitanos y los gitanos de Jerez”.

Francisco Agarrado, durante su intervención. / Vanesa Lobo

En su discurso, Agarrado subrayó ante los presentes que “hoy es un día grande para el pueblo gitano de esta ciudad, tenemos que estar contentos porque se nos concede una distinción histórica y merecida”, apuntó entre aplausos y visiblemente emocionado.

Además, se acordó “de los que no están, pero que nos han dejado un legado para que Jerez sea la ciudad que es”. Precisamente en el apartado de recuerdos mencionó levemente a Rafael Fernández ‘Nene’, todo un detalle. No obstante, se echó de menos algo más de referencia a este jerezano (al igual que alguna presencia del caló, que no apareció por la Atalaya), no en vano ha sido uno de los gitanos que más han defendido, cultivado y promovido la cultura gitana en las últimas décadas.

Coral de los Reyes y José Zarzana, realizando el himno de Andalucía. / Vanesa Lobo

“No sé si Jerez será la capital europea de la cultura al final, pero sí sé que es la capital de los gitanos”, concluyó Francisco Agarrado, ovacionado por los asistentes que llenaban la sala.

Previamente, la alcaldesa y Antonio Sanz, consejero de la Junta, habían entregado a una representación de varias generaciones de gitanos el galardón, una representación que lideraban Juan Blanco y Rosa Moneo.

La voz de Antonio Malena, con la guitarra de Malena hijo, irrumpió de pronto en la sala en otro alegato a su raza, esta vez con aquel ‘Libre como el aire’ que popularizó Juan Peña ‘El Lebrijano de la mano de Félix Grande en ‘Persecución’. El Malena es sinónimo de garantía y su quejío conmovió por momentos a la sala, atenta a cada giro.

Antes de finalizar, Antonio Sanz recordó que este viernes en el acto institucional que organiza la Junta se entregará al pueblo gitano “la máxima distinción de Andalucía”.

Antonio Malena y Malena hijo, en plena actuación. / Vanesa Lobo

Buen conocedor de la aportación gitana, por su condición de jerezano, Sanz no escatimó en elogios para ellos, destacándoles como “parte esencial de nuestra sociedad”, al tiempo que insistió en que con actos como el de ayer “reconocemos y admiramos el peso de seis siglos de historia de los gitanos”.

Finalmente, apuntó que desde la Junta “seguimos trabajando para mejorar gitana”, ensalzando la creación en 2022 “del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano, que da voz a sus inquietudes.

El acto finalizó con la valoración de María José García-Pelayo, que estuvo acompañada por todo su equipo de gobierno y el resto de representantes de la corporación. Pelayo aseguró que “hace 600 años Jerez se convirtió en gitana”, y dejando claro que “Jerez ha demostrado al mundo cómo hay que integrar”.

En su intervención, la alcaldesa significó además que “seguimos trabajando día a día para que os sintáis orgullosos de la tierra en la que vivís”, defendiendo además la capitalidad cultural “porque somos un ejemplo”.