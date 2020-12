"El juzgado nos vuelve a dar la razón contra una señora que está actuando como una dictadora"

Tras conocerse el fallo judicial, el propio Antonio Saldaña ha reconocido que "desde el PP de Jerez estamos satisfechos de la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez, que una vez más nos vuelve a dar la razón contra una señora que está actuando como una dictadora, que es Mamen Sánchez". El edil del PP ha criticado duramente que la alcaldesa "en este caso quería imponer al grupo popular quién tenía que ser el portavoz y el juzgado le ha dicho claramente que no; que son nulos los acuerdos que ha adoptado, que lo que ha realizado no es correcto, no es conforme a la ley y que tienen que declararlo nulo porque lo que ha hecho no está bien".

En este sentido, Saldaña ha asegurado que "esto que ha hecho con el grupo popular lo puede hacer con cualquier jerezano". "Sé personalmente que ellos saben que el PP es la única alternativa al desastre de gobierno de Mamen Sánchez y estamos preparados para ser realmente la voz de la gente y, cualquiera que se sienta que este gobierno evidentemente está pasando por encima de sus derechos y no está teniéndolo en consideración, va a tener el apoyo del PP", ha dicho el portavoz del partido.

Por último, Antonio Saldaña ha recordado que "esto es algo más, no es la primera, ya le he ganamos una sentencia en la que el juez dijo que habían vulnerado los derechos fundamentales y todavía estamos pagando las consecuencias y ya veremos qué consecuencias tendrá el haber vulnerado al PP los derechos fundamentales". "Ahora es la segunda sentencia de derechos fundamentales que la justicia le vuelve a dar en la cara a Mamen Sánchez, diciéndole que no tiene razón y que no puede actuar como está actuando como una dictadora. Este es el problema que tenemos en Jerez con una señora como Mamen Sánchez actuando como está actuando que se cree que esto es su cortijo".