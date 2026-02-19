La Junta y el PSOE chocan por el trasvase Bornos-Guadalcacín y su impacto en las inundaciones de Jerez

El debate sobre el trasvase entre los embalses de Bornos y Guadalcacín salta a la agenda política andaluza tras las últimas inundaciones en Jerez de la Frontera (Cádiz) y el bajo Guadalete provocadas por el tren de borrascas que ha azotado Andalucía en las últimas semanas.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró este miércoles en Comisión parlamentaria que el expediente del proyecto ya tiene dotación presupuestaria y se encuentra actualmente en el Servicio de Contratación de la Junta, por lo que su publicación será próxima.

En respuesta a una pregunta oral del PSOE, formulada por la parlamentaria socialista Rocío Arrabal para pedir información sobre “una obra estratégica de carácter prioritario”, Fernández-Pacheco subrayó que se trata de una infraestructura de “millones y millones de euros” que “no puede ejecutarse por la vía de emergencia sin proyecto”. “Tiene presupuesto, tiene expediente y está en el Servicio de Contratación”, reiteró.

En su intervención Arrabal ha cuestionado que la Junta haya hecho "anuncios" al respecto de esta obra pero que "no hay nada más", remitiéndose a la primera visita del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a zonas inundadas de Jerez, aunque sin concretar detalles de esta obra para el trasvase entre estos dos pantanos de la cuenca del Guadalete.

Desde el PSOE, la parlamentaria gaditana calificó la actuación del Gobierno andaluz de un “anuncio publicitario más” tras “cinco años de promesas incumplidas”. Arrabal exigió conocer “cuánto, cuándo y con qué calendario” se ejecutará la obra, recordando que el proyecto ya figuraba en un decreto de 2021 y defendiendo que, de haberse ejecutado en plazo, habría minimizado daños en el bajo Guadalete.

En su respuesta, el consejero fue tajante al negar que el trasvase habría evitado las inundaciones. En este sentido, explicó que la finalidad del proyecto es permitir transferir agua a Guadalcacín cuando Bornos se esté llenando para evitar desembalses al Guadalete. Sin embargo, aclaró que en esta ocasión, Guadalcacín "también está lleno", en concreto, al 95% de su capacidad y "desembalsando desde hace días", por lo que defendió que el trasvase no habría impedido la crecida y el desbordamiento del río.

"Todo el que intente hacer ver que Jerez se ha inundado porque esta obra no está hecha, está mintiendo a los jerezanos". "¿Esta obra es importante para evitar inundaciones en Jerez? Sí, por eso la vamos a hacer. ¿Esta obra construida hubiera evitado la inundación de Jerez en este caso? No, y esto lo entiende hasta un niño de tres años", añadió.

El titular de Agricultura insistió en que la obra es positiva en condiciones normales, pero defendió la necesidad de un enfoque más amplio, con un plan integral de inundabilidad para la comarca de Jerez que contemple también los arroyos no regulados procedentes de la Sierra de Grazalema y su impacto en el Guadalete.

Discrepancias por la gestión de las ayudas

Al término de la Comisión de Agricultura, la parlamentaria socialista insistió en un comunicado en el “estancamiento injustificable” de esta obra, al tiempo que lamentó que esta actuación “haya estado guardada en un cajón” y contrapuso la actuación del Gobierno central, señalando que ha movilizado 2.100 millones de euros en ayudas directas para explotaciones agrarias afectadas, por reclamó a la Junta un paquete económico concreto y calendarizado.

Sin embargo, el propio consejero de Agricultura detalló ayer en sede parlamentaria el contenido del Plan Andalucía Actúa lanzado por el Gobierno andaluz, que está dotado con 1.780 millones de euros de los que cerca de 1.000 millones corresponden al sector primario y al ámbito hídrico.

En concreto, Fernández Pacheco detalló que 700 millones se destinan a ayudas directas para las más de 33.000 explotaciones agrarias afectadas, a los que se suman 31 millones dirigidos al sector acuícola y pesquero, 120 millones consignados para la reparación de caminos rurales y sistemas de riego y 136 millones dedicados a la restitución del dominio público hidráulico de las demarcaciones hidrográficas que son competencia de la Junta (Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras-Chanza) y para labores de mejora en presas, canales, azudes, aliviaderos y otras infraestructuras hídricas.

Ferández-Pacheco defendió que la Junta ha trabajado de forma simultánea en la gestión de la emergencia y en el diseño de la recuperación, y subrayó que este plan “sigue abierto” a nuevas partidas si se detectan más daños.