El Salón Andaluz del Caravaning vuelve a Jerez con el doble de espacio y ofertas

El Salón Andaluz del Caravaning regresa del 26 de febrero al 1 de marzo a IFECA, en Jerez. El palacio de muestras de la ciudad agrupará en un mismo lugar la mayor exposición en Andalucía de productos, servicios, instituciones y experiencias alrededor de la autocaravana, caravana, camper y turismo de camping. En la mañana del jueves 19 de febrero ha tenido lugar la presentación oficial del evento que ha contado con la presencia de los organizadores Carlos Landín y Juan Ángel Duarte, así como José Ignacio Martínez Moreno, teniente de alcaldesa de Seguridad, Empresa, Trabajo Autónomo y Transformación Digital; y Juan García, presidente de ADECOSUR.

Tras el éxito de su primera edición, este año abrirá sus puertas por todo lo alto, con el doble de espacio expositivo, lo que supondrá el correspondiente crecimiento en marcas y productos ofertados durante los cuatro días que dura el evento. De hecho, Carlos Landín avanzaba que la segunda edición llega “con números absolutamente de récord. En el primer año se ocupó la mitad del espacio del recinto de IFECA; en esta ocasión ya se utiliza la totalidad”, destacó, poniendo el acento en el crecimiento exponencial del evento.

La presentación del Salón Andaluz de Caravaning tuvo lugar en las instalaciones de Sherry Golf Jerez y durante el acto, Landín explicó que serán “casi un centenar de empresas venidas de toda España, incluso de otros países” las que se darán cita en Jerez, lo que convierte al salón en un referente nacional del sector. Igualmente recordó que Andalucía se ha convertido en la segunda región española en matriculaciones de este tipo de vehículos. Y de hecho, “Cádiz lidera las matriculaciones de autocaravanas en Andalucía, seguida de Sevilla y Málaga”. Por todo ello, el impacto económico será otro de los grandes argumentos de esta edición. Según estudios recientes, cada autocaravana dejará en la ciudad en torno a 250 euros diarios. “Esperamos más de 1.200 vehículos para este fin de semana”, señaló, subrayando que el perfil del visitante ha cambiado: “Estos viajeros no se quedan en las autocaravanas; acuden al comercio local, comen en nuestros restaurantes”. Una realidad que se podrá comprobar en la popularmente conocida como “explanada de los cacharritos”, donde se concentrarán Autocaravanas, Caravanas y Campers de visitantes llegados de todo el país.

Hasta la fecha están confirmados los siguientes stands por sectores. Autocaravana y Camper: Adria, Benimar, Bürstner, Camping Car, Clever Vans, Etrvsco, Evolution Vans, Giottiline, Hymer, Ilusion, Laika, Maclouis, Mobilvetta, Panama, Pössl Das Original, Roller Team, TT Camper. Caravanas: Caravanas de Ocasión, Caretta, Micravan, VDKaravan, Weinsberg. Camperizadores: Alas de Ruta, Camper Valdemoro, Concecamper, DSP Camper, Electromovil, ExtremCamper, Grupo Velzquez, Sarch Camper, Wild Campers. Accesorios e Industria Auxiliar: Antonio Pulido, Booking Caravaning, El Garaje De Elias, EuroColven, Generali, Gumer Camper, Jovive, K`Foam Store, Mi Tortuga, Mr. Stove, Negosegur, Occident, Pepiño, Reimo, Remolques Carro, Sizonia , Todo Bike, Upcyon. Otros: Canal Home, Juventino, La Vida Camper, Plaza Piel, Sailing Coast, Salma, Vamos Que Nos Vamos. Asociaciones: Asandac y FECC.

El Salón desplegará más de 14.000 metros cuadrados de superficie expositiva que invitarán a los visitantes a interactuar de forma integral con las principales innovaciones del sector. En este contexto, Carlos Landín defendió que se trata de un público mayoritariamente sénior, que contribuye de manera decisiva a la desestacionalización turística y que apuesta por un modelo respetuoso y regulado. Desde la organización se resalta además la presencia en el salón de asociaciones del sector que trabajan para evitar abusos y fomentar la convivencia, reforzando así una imagen responsable del caravaning. “Para Jerez es importante que este Salón Andaluz del Caravaning lo defendamos en nuestra ciudad, que no vengan grandes capitales a llevárselo”, afirmó.

Los visitantes al Salón Andaluz del Caravaning encontrarán todas las principales marcas, que pondrán a tu disposición más de 400 ofertas en rotación entre autocaravanas, caravanas, camper y urban vans, constituyendo el mayor grueso las empresas de autocaravanas y camper. Habrá variedad de unidades en oferta de vehículo nuevo, ocasión, seminuevo y kilómetro 0. Y por supuesto, todos sus complementos: avances, equipamiento interior, remolques, módulos y servicios de transformación.

En este sentido, Juan Ángel Duarte detalló que el salón no será únicamente un gran escaparate comercial, sino también un punto de encuentro formativo y divulgativo, con distintas charlas y actividades complementarias cuyos horarios se darán a conocer a través de la web y las redes sociales oficiales. “Es el sitio ideal para adentrarse dentro de este mundo”, afirmó, invitando tanto a expertos que buscan conocer las últimas novedades como a aquellas personas que todavía no han tenido contacto con el sector y quieren descubrirlo de primera mano.

El coorganizador del salón subrayó la amplitud de la oferta: desde furgonetas para quienes deseen iniciarse en la camperización hasta una amplia gama de camperizadores, marcas de vehículos camper y autocaravanas. “La intención es consolidar el evento y seguir sembrando con la intención de crecer cada año más”, concluyó.

Cerró el turno de intervenciones José Ignacio Martínez Moreno, quien agradeció a los organizadores, Expoalia y Automociona, su apuesta por la ciudad. El delegado destacó que Jerez se está acostumbrando a acoger eventos que baten récords y valoró que el salón se haya convertido en “el más importante de Andalucía”.

Martínez Moreno incidió en la doble oportunidad que representa el evento: por un lado, como impulso empresarial y comercial para el sector; por otro, como motor de dinamización económica para la ciudad. “Es una oportunidad de negocio importante para las empresas y también una oportunidad para que quienes nos visitan conozcan Jerez, consuman en la ciudad y convivan con ella”, afirmó.

El delegado subrayó que la celebración coincide con el Día de Andalucía y en pleno año de la Capitalidad Gastronómica, lo que refuerza el atractivo del destino. A su juicio, este modelo amplía la capacidad de acogida de la ciudad y responde a una tendencia turística sostenible y respetuosa con la naturaleza. “Va a tener siempre las puertas abiertas para poder llevar a cabo este tipo de actividades”, aseguró.

El Salón Andaluz del Caravaning complementa su catálogo de vehículos en IFECA con productos y servicios para el turismo de acampada: camping, módulos, outdoor, mobiliario, financiación, seguros, agencias, asociaciones.

La Asociación Andaluza de Autocaravanistas (Asandac) colabora con el Salón Andaluz del Caravaning prestando su asesoramiento en diferentes ámbitos de la Organización y aportando al evento un completo programa de actividades en el que destacarán charlas y talleres especializados de gran interés para caravanistas de todo tipo y profesionales del sector.

Por su parte, la Asociación de Empresarios/as y Comerciantes de la Zona Sur de Jerez de la Frontera (Adecosur), apoyará a la Organización en las labores de habilitación del Área de Pernocta, que ya en la primera edición del evento batió récords para este tipo de citas.

Horario y entradas

IFECA abrirá sus puertas jueves, viernes y sábado, de 11:00 a 20:00h, y domingo, de 11:00 a 18:00 horas. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla durante la celebración del evento o de forma online en taquillamotor.com al precio de 5€. También hay disponible un bono de 12€ para los cuatro días. Los niños menores de 12 años no abonan entrada. El evento cuenta con una zona infantil. Los animales pueden entrar al recinto con correa o en carro. El evento dispone de una zona para mascotas.