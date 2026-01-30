Samantha Ballentines ‘aterriza’ en el Teatro Villamarta con ‘Aerolíneas SB: de Repente a Kagar’

La famosa drag queen gaditana Samantha Ballentines ‘aterriza’ este sábado 31 de enero en el Teatro Villamarta con su espectáculo Aerolíneas SB: de Repente a Kagar, donde ejerce de azafata en un peculiar trayecto lleno de humor de una compañía aérea low cost.

“Bienvenidos a Aerolíneas SB. Soy vuestra azafata Samantha Ballentines y en este viaje os vais a Kagar, pero a Kagar literalmente, ciudad de Alemania”, se afirma en la sinopsis de este espectáculo. Y es que la drag queen, humorista y artista multidisciplinar ejerce de azafata en un peculiar trayecto de una compañía aérea low cost. Una compañía en que, además de azafata, hace de todo.

Será la encargada de efectuar el check-in, el control, dar las instrucciones de a bordo, llevar el menú de pollo frito con mucha salsa, atender las peticiones y, por supuesto, aterrizar el avión. A todo ello se suma los efectos del jet lag, beber como remedio para calmar la ansiedad y una aventura con el piloto, además del problema añadido de una maleta extraviada.

Con este argumento lo único que puede esperar el público que acuda a ver el espectáculo es un “show cien por cien Samantha Balletines”, según afirma la productora Palomocojo. Un espectáculo “un tanto sinvergüenza, pero que hará reír a todos”. La artista ha iniciado la gira nacional con este montaje y asegura que, con su aerolínea, llevará a sus pasajeros “a un viaje único que les va a costar olvidar”.

Samantha Ballentines es una de las drag queens del momento. Tras su paso por la segunda temporada de Drag Race España, Atresplayer confió en ella para presentar 'Si lo digo', un espacio vinculado a la firma televisiva que ha sabido hacer suyo en el que afronta su tercera temporada. Su popularidad, forjada desde abajo en sus más de 20 años de carrera, le ha permitido incluso visitar la Academia de Operación Triunfo y compartir con los concursantes algunos consejos y anécdotas que conforman la evolución de aquel joven que se abrió al mundo en Torremolinos a la estrella televisiva que se ha convertido hoy con miles de seguidores.

La drag queen ha recibido el Premio Arcoiris por su defensa de los derechos de las personas LGTBIQAP+. El jurado de la última edición de estos galardones ha considerado que Samantha Ballentines es una reconocida defensora de los derechos de este colectivo, así como una gran inspiración tanto a nivel artístico como social. Además, la artista está muy unida a la ciudad, puesto que participa en la celebración del Orgullo de Jerez desde 2018.