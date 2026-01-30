El bar de Jerez que fusiona el día y la nochea: comida de lujo, tardeo divertido y lo que surja

En calle Caballeros, 2, esquina con la emblemática plaza del Arenal, de Jerez, hay un establecimiento que rompe moldes. La variedad de locales de la Capital Española de la Gastronomía 2026 es amplia y original, prueba de ello es La Marujona. Ellos se describen como un 'cháchara bar'. Para que se entienda, une varios conceptos: gastronomía, copas y ocio.

En un coqueto edificio con diferentes ambientes, cualquiera puede disfrutar de una jornada que arranque con una rica comida, continúe con un tardeo relajado alternando unos con otros, tomando copas preparadas por grandes profesionales... Y de vuelta a casa con una sonrisa de oreja a oreja. De ahí que, presuman de fusionar el día y la noche, esa es su magia: se sabe cuándo entras, pero no cuándo sales.

El almuerzo se puede saborear con calma porque en La Marujona sirven cafés y copas, para que la fiesta siga sin cambiar de local. "Hay una mezcla de comidas de todo tipo, por lo que seguro se puede encontrar algo que les guste. Se lo recomendaría a todo el mundo!! ¡Sin duda, una experiencia excelente, volveré a repetir. Tomar unas copas allí también es muy recomendable!", comenta Ana. "Una experiencia muy cómoda. Los dos camareros súper simpáticos. Teníamos pensado solo tomar una copita pero vimos el costillar y se nos antojó, buena decisión porque estaba increíblemente bueno", esta reseña de otra clienta resume a la perfección el 'Efecto La Marujona': vas por tomar algo, pero te conquista todo lo demás: el local, el personal, el ambiente y la comida.

La Marujona Cháchara Bar.

Carta La Marujona

En La Marujona Cháchara Bar preparan platos basados en la gastronomía española con influencias de sabores del resto del mundo que puedes saborear en las mesas altas, dentro y fuera en la terraza, al sol o resguardados del mal tiempo, disfrutando en el interior, sin prisas. Puedes empezar por un clásico customizado y sorprendente como la ensaladilla La Marujona o un buen tapeo de queso viejo de oveja y chicharrones de Cádiz. Preparan pata de pulpo crujiente con un interior suave y jugoso; brioche de atún rojo con toque picante; brioche de atún rojo con ese toque picante; un plato sencillo que acaba siendo espectacular como las papas fritas con huevo y papada ibérica; ostras con algas wakame; la tosta de atún rojo y trufa; o un montadito de presa Ibérica, tomate, jugo de carne y havarti. Para terminar, un coulant de chocolate o la tarta de queso fundente, higos guisados con chocolate y helado de crema de leche.

Tremendo espectáculo.