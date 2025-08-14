San José del Valle registra la temperatura mínima más alta de Andalucía

Entrada al municipio de la Campiña de Jerez, San José del Valle

San José del Valle, municipio de la Campiña de Jerez y ex pedanía de la propia Jerez desde 1995, registró la temperatura mínima más alta de Andalucía la pasada madrugada de este jueves 14 de agosto.

Según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología, el valor nocturno alcanzado en San José del Valle fue de 28,9ºC, empatando en el primer puesto de la comunidad andaluza con localidad almeriense de Cabo de Gata.

Tras ambas poblaciones, a continuación les siguieron las localidades de Osuna, en Sevilla, con 28,8ºC, y Doña Mencía, en Córdoba, con 28,5ºC.

Noches tropicales

Otros municipios andaluces con noches y madrugadas tropicales fueron Fuentes de Andalucía, en Sevilla, donde se alcanzaron los 27,7ºC, Estepona, en Málaga y Bailén, en Jaén, con 27,2ºC respectivamente.

El podio de las diez ciudades con la temperaturas mínima más alta fueron Linares, en Jaén), con 27,1ºC, y, por último, las capitales de Cádiz y Jaén, donde han llegado a los 27ºC.

A pesar de este leve descenso de las temperaturas en Andalucía, la ola de calor continuará azotando este jueves a la comunidad andaluza por duodécimo día consecutivo.

Se mantendrá activo el aviso naranja por altas temperaturas en varios puntos de las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 42 grados.

Por otro lado, la alerta amarilla afectará a Cádiz, Almería y Granada, mientras que Málaga permanecerá, por segundo día consecutivo, fuera del riesgo por calor.

Fuentes de Andalucía llegó a 43,9 grados, la máxima más elevada en España

Por otro lado, la estación de Fuentes de Andalucía, en la provincia de Sevilla, llegó a registrar temperaturas de 43,9 grados el miércoles, la máxima más elevada detectada en España en plena ola de calor que, según las últimas predicciones de la Agencia Estatal llegará probablemente a su final el lunes.

En Fuentes de Andalucía casi se rozaron los 44 grados por la tarde, a las 16:10 horas, seguida muy de cerca de Almonte, en la provincia de Huelva, donde la máxima alcanzada a las 14:50 horas fue de 43,8 grados.

Los termómetros registraron también valores inusualmente elevados en Morón de la Frontera y Tablada, ambas estaciones situadas en Sevilla, con picos de 43,4 y 43,3 grados respectivamente y se llegó a otras cotas de calor significativas, con 43,1 grados y 43, en Mérida (Badajoz) y en el Aeropuerto de Sevilla.

Los valores rebasaron también los 42 grados en Montoro, en la provincia de Córdoba, donde el termómetro registró 42,9 grados, mientras que en otras zonas de Sevilla -Carmona, Carrión de los Céspedes y Tomares, Zaudín- se registraron ayer 42,6, 42,5 y 42,5 grados respectivamente.

Por otro lado, en la lista de mínimas alcanzadas el miércoles, la Aemet ha notificado que la estación de Cap de Vaqueira, en Lleida, marcaba 8,7 grados de mínima a las 22:10 horas, seguida de Pradollano, Parque Nacional de Sierra Nevada, en Granada, con 9 grados a las 06:50 horas.

En Port Ainé (Lleida), Puerto del Pico (Ávila) y Vall de Boí (Lleida) los termómetros marcaron de mínima 9,3, 10,9 y 11,0 grados respectivamente.