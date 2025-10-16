Sandra Morales firma libros este sábado 18 en El Corte Inglés de Jerez

La influencer jerezana y divulgadora cultural Sandra Morales firmará ejemplares de su libro 'A tu vera' este sábado 18 de octubre a las 18:30 horas en El Corte Inglés. Esta obra es una celebración de la historia, las curiosidades y las tradiciones de Andalucía, contadas desde una perspectiva cercana, crítica y profundamente identitaria.

Sandra Morales explica así su libro: “A tu vera': una vuelta por la historia, curiosidades y maravillas de Andalucía. Te has preguntado alguna vez en tu vida ¿quién inventó el tapeo? ¿O por qué decimos quién fue a Sevilla perdió su silla? ¡Ah! ¿Y sabías que nuestra bandera tiene una historia kilométrica? Hablando de kilómetros, ¿conoces la historia de la Desbandá? Supongo que no. Pero ¿quién no ha escuchado alguna vez aquello de ¡Estás más perdido que el barco del arroz!, y si te digo que un famosísimo baptisterio romano del siglo I d.C tiene mucha fake new detrás. Si crees que esto es solo un espacio para la curiosidad, la anécdota o lo popular, te invito a mirar más allá. Este libro no solo será un recorrido por nuestras costumbres y leyendas, sino que también pretende ser un espacio donde se abran las puertas a historias olvidadas, a aquellos que nunca tuvieron voz y a las injusticias que aún resuenan en nuestro presente. Te voy a pedir que, al leer este libro, en tu mente resuene tu acento, si no ninguna de estas historias cobrará sentido”.

Graduada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, Sandra Morales ha ganado notoriedad en redes como TikTok e Instagram, donde acumula más de 280.000 seguidores. Su estilo divulgativo combina rigor histórico con un lenguaje accesible y emocional, y su libro es un reflejo de esa misma voz que ha conquistado a miles de personas.