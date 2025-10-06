Grandes influencers de Jerez que lo petan en redes sociales: "Qué pasada"

Alberto Romero, profesor de Literatura de la UCA, disertó recientemente sobre 'La marca Lola Flores: pop, moderna y flamenco'. Quizá no resulte del todo arriesgado afirmar que La Faraona fue la primera persona influyente nacida en tierras jerezanas. Tanto que, a día de hoy sigue inspirando campañas publicitarias y es una referente por su 'inimitabilidad' y singularidad.

En la actualidad, se considera 'influencer' a toda aquella persona que cuenta con un elevado número de seguidores en redes sociales y tiene capacidad para influir en ellas. La ciudad de Jerez cuenta con personalidades que pueden presumir de tener un ejército enorme de seguidores. Muchas de ellas lo han conseguido gracias a su gran talento y la fama qcosechados gracias al desempeño de sus trabajos. Otras, en cambio, son gente corriente que han logrado sumar followers con la creación de un determinado contenido.

Este es un listado de algunas de las personas más influyentes de Jerez que crean contenido relativo a diferentes ámbitos como la gastronomía, la belleza o la historia, entre otros.

Kuky Fuego.

@kukyfuego

Fernando Ruano, conocido como Kuky Fuego ha logrado consolidarse como una de las personas con más contactos en España. Como speaker ha liderado presentaciones en las cuales transmite conocimientos sobre marketing digital y gestión de redes sociales. Es el claro ejemplo del éxito al conectar con personas influyentes. Los 805 mil seguidores de Kuky Fuego no se pierden cada una de las publicaciones en las que presume de estilo de vida y trabajos.

Sandra Morales Ruiz.

@sandramoruizz

Hace años que Sandra Morales Ruiz crea contenido para sus redes sociales. Comenzó haciéndolo desde su cuarto y ahora esta jerezana colabora en un programa de La 2. La clave de que sus seguidores subieran como la espuma es "ser natural, no esconder el acento y contar historias de una forma en la que todo el mundo la entienda, sin palabras raras ni tecnicismos y con un puntito de humor". En la actualidad, tiene 282 mil seguidores que día a día se asombran con las historias y detalles curiosos que cuenta.

Belén Fernández.

@beautybel13

Se trata de la cuenta de la jerezana Belén Fernández. En la actualidad posee más de 140 mil seguidores en Instagram. La creadora de contenido, quien también se presenta como "madre en la tierra y en el cielo", realiza reseñas sobre productos de belleza y cosmética."¿Qué pasada!", este y otros comenatrios de agradecimiento y admiración colman sus publicaciones. Además, ofrece consejos muy prácticos sobre su uso. Por otro lado, Belén narra el “presunto” caso de violencia obstétrica del que fue víctima, pide justicia para Paula y que se comparta en uno de los vídeos fijados en su feed que acumula más de 57 mil ‘Me gusta’.

Beatriz Trapote.

@beatrapote

La famosa Beatriz Trapote, conocida vecina de Jerez, periodista y emprendedora es una influencer a la que siguen 128 mil seguidores. En sus vídeos publica contenido sobre accesorios, ropa, cosméticos, trabajo, estilo de vida y su cruzada para ser madre FIV de sus tres hijos.

Jaime Rodríguez.

@elrodrisabe_

Jaime Rodríguez López es un fooder del sur, que prueba sitios “desde Jerez de la Frontera”. Con su acento por bandera, se está abriendo hueco en este mundo últimamente muy transitado. No son pocos los que se animan a visitar, a hablar y recomendar lugares y establecimientos donde darse el gusto. Hamburgueserías, pizzerías, restaurantes, heladerías, pastelerías, cafeterías, productos de mercados… todos pasan por el objetivo y la crítica de este joven jerezano que ya cuenta con 44,7 mil seguidores en Instagram y 42,7 mil en TikTok que se pone las botas allá donde va.

Paz Bononato.

@pazbononatofernandez

Socióloga, comunicadora, paciente y CEO/Socio fundadora de Sanitalent. Paz Bononato Fernández convive con la fibrosis quística. En sus redes sociales crea contenido sobre los tópicos y estereotipos que existen relacionados con las personas que padecen enfermedades crónicas para sus casi 11 mil seguidores. También comparte otros relacionados con su faceta profesional mediante la cual intenta que los profesionales de la salud comuniquen su conocimiento de forma clara y cercana. En su feed encuentras consejos sobre estilo de vida para lograr una mejor salud mental y ayudar a los pacientes, en general.