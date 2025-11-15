Santiago, pa comérselo

En Santiago la comida no se sirve: se comparte. Se guisa con calma, se fríe con arte y se condimenta con ese saber antiguo que pasa de generación en generación sin necesidad de recetarios. Este cuaderno quiere invitarle a entrar, a sentarse, a probar, a hablar y a escuchar. Porque aquí, comer no es simplemente alimentarse: es formar parte del barrio, aunque sea por un rato.

Jerez será Capital Española de la Gastronomía 2026, y en Santiago esa noticia suena a reconocimiento a algo que lleva vivo siglos: la cocina gitana, la de las casas donde se hacía mucho con poco, la que convertía un tomate, un hueso y dos tagarninas en recuerdo inolvidable. Estas reseñas son un homenaje a ellas: abuelas, madres, tías, vecinas, guardianas del fuego lento.

Peña Luis de la Pica (Rocío)

C/ Carpinteros, 5. Cocina gitana tradicional

En la Peña Luis de la Pica (C/ Carpinteros), Rocío Jiménez cocina como le enseñaron las gitanas viejas. Sopa de tomate, berza, huevos cuajados… platos que no se imitan porque no son recetas: son vivencias. Aquí la cocina es conversación y cariño.

Devuélvelo Guindón

C/ Ancha, 10. Fusión gitana con guiño oriental. Atún y sushi aflamencado.

Diego Santiago mira a Japón desde Santiago sin dejar de ser Jerez. Sushi con vino oloroso, uramakis aflamencados, ensaladilla de tartar de atún rojo. Todo tiene raíz y, a la vez, algo que empuja hacia adelante.

Arco de Santiago

C/ Moraíto Chico, 3. Pescado fresco diario y ambiente de barrio.

La mesa con historia. El Bar Arco de Santiago es un lugar que ha visto de todo. Su alma es Luis, que fue pescadero treinta y cinco años. Y se nota: pescado fresco como en casa, sin trampa ni cartón. Aquí, la conversación es patrimonio.

Rincón del Chiri

Plaza de Santiago. Menú casero y flamenco al aire libre los fines de semana

En El Rincón del Chiri (Plaza de Santiago), Vanessa y La Tata sirven berza, menudo, papas con chocos y lo que toque ese día. Los sábados hay flamenco al aire libre: la sobremesa se hace encuentro.

El Tabanquito

C/ Taxdirt, 17. El bar de barrio que late flamenco y tapas clásicas

En El Tabanquito, Vicente aprendió en los viajes a reconocer el valor de lo propio. Aquí el flamenco aparece sin avisar y la barra se llena de tortillitas, chocos, queso y papas aliñás. Barrio puro.

El Chicharrón de Bronce

C/ Moraíto Chico, 13. Chicharrones con arte y productos locales.

En El Chicharrón de Bronce, Diego controla el fuego como quien afina un cante. Chicharrón hecho con cuidado, manteca colorá con vino de Jerez, quesos de la provincia. Sabor antiguo sin nostalgia.

Freiduría Santiago

C/ Moraíto Chico, 12. Pescado frito tradicional de Sanlúcar y Chipiona.

La Freiduría Santiago es la prueba de que lo sencillo, cuando se hace bien, es sublime: gallo, puntillitas, huevas, adobo. Sin misterio. Sin falta de nada. El pescado frito de siempre.

Peña Margara de Mané

C/ Moraíto Chico, 12. Cocina gitana casera y lugar de encuentro

Manuel de Mané y su madre, Margara, ofrecen de la mejor gastronomía gitana de Jerez, se respira arte, creatividad y tradición. Sobre todo de las mujeres en cocina y otras artes..

Jindama

Angostillo de Santiago, 1. Cocina gitana contemporánea con raíces familiares.

En Jindama, Manuel Loreto cocina con respeto y valentía. Berza en bocadito, pulpo a la canastera, tataki de presa. Recetario gitano en lengua de hoy en un lugar hermoso.

Este domingo, Día Internacional del Flamenco, se celebra también sentándose a la mesa. La cocina gitana sigue viva en Santiago, en la manera de guisar y de compartir. Porque aquí el flamenco no solo se escucha. Se comparte