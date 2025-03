Sanz: "No hemos superado la fase de riesgo alto, mantenemos a los vecinos desalojados en Jerez"

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha comparecido esta tarde, a las siete, acompañado por la alcaldesa de la ciudad, María José García Pelayo, y la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, tras reunirse con los diferentes responsables del operativo que está participando en la emergencia por el riesgo de desbordamiento del río Guadalete. Un dispositivo compuesto por más de un centenar de personas y cerca de 50 vehículos.

Tras la reunión en el Puesto de Mando Avanzado, el responsable de la Junta ha adelantado que los vecinos desalojados continuarán fuera de sus domicilios esta noche. En total, 15 permanecerán en la casa de Cáritas en El Portal y 86 en casas de otros familiares. Por ello, el operativo seguirá controlando durante toda la noche el estado del río, prestando también atención a la situación de embalses y arroyos.

A juicio del responsable de la Junta, "podemos trasladar un optimismo prudente. No se han cumplido las peores previsiones". Aun así, ha hecho hincapié en que "lógicamente no estamos todavía en las más óptimas circunstancias, porque todavía no hemos superado la fase de riesgo alto para la población, ni para garantizar que no vaya a desbordarse el río Guadalete por la zona". De hecho, las previsiones meteorológicas para esta madrugada son que "puede haber fuerte lluvia, lo cual nos lleva a una prudencia".

En segundo lugar, Sanz ha destacado la situación de los cinco embalses del sistema del Guadalete que sigue siendo "de crecimiento". "Hemos trabajado con un ritmo de 125 hectómetros metros cúbicos y la evolución había bajado pero, en los últimos minutos, había vuelto a subir incluso por encima de lo que anoche teníamos; con lo cual la situación de los embalses es que siguen creciendo y, por lo tanto, estamos ante una nueva situación de riesgo que se suma a la de alerta por lluvia", advirtió Sanz.

En cambio, la situación de los arroyos que fluyen al río ha mejorado a lo largo de la jornada. "Las lluvias intermitentes que hemos tenido han permitido que no hayan bajado con la enorme afluencia que inicialmente, durante la madrugada y la mañana, tuvimos", ha dicho.

En este punto, Sanz también ha destacado la decisión por parte del Servicio de Agua de la Junta de Andalucía "previa a alcanzar la pleamar, de apertura de las seis compuertas del azud del Portal, lo cual entendemos ha sido clave para reducir el nivel". "Es un factor muy importante para que hoy y ahora podamos trasladar este optimismo prudente, la decisión ha sido acertada", ha añadido.

Todas estas circunstancias han permitido que el río se encuentre esta noche en 4,9 metros de altura, manteniéndose aún en el umbral de peligro. Aun así, se mantiene "el riesgo de desbordamiento del río". Por tanto, "la decisión que ha acordado el Puesto de Mando Avanzado es mantener los planes de emergencia tanto a nivel local como autonómico, en situación operativa 1 y con carácter preventivo. Asimismo, para evitar riesgo, ya que todavía la noche se prevé compleja y con alerta de lluvia intensa y riesgo potencial para el caudal del Guadalete, es mantener lejos de sus casas a las personas que fueron desalojadas esta mañana", ha anunciado Antonio Sanz. El principal objetivo es que "no tengan que asumir riesgos ni tengamos que lamentar decisiones equivocadas".

El consejero también ha detallado que esta tarde aún permanecían cortadas siete carreteras en la provincia de Cádiz como consecuencia del temporal. Además, hay otras transitables con precaución. La situación, sin embargo, ha mejorado frente a las once que permanecían cortadas a primera hora del día.