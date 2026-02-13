El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades visita la nueva unidad de ensayos clínicos del INiBICA en Jerez

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha visitado este viernes la Unidad de Investigación Clínica del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA), en el Hospital Universitario de Jerez, donde ha destacado que “se trata de un ejemplo del valor social de ciencia”.

La Unidad de Investigación Clínica del INiBICA cuenta con una financiación de cerca de un millón de euros por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través del Instituto de Salud Carlos III. Se trata de una convocatoria enmarcada en la Adenda del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, destinada a vertebrar las capacidades de investigación e innovación en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

“Esta unidad permitirá que lleguen los tratamientos más innovadores para enfermedades como el cáncer, a los pacientes del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, sin tener que hacer grandes desplazamientos”, ha destacado el secretario de Estado.

"Este es un ejemplo claro de cómo los fondos europeos llegan a las personas", ha destacado. La unidad llevará a cabo ensayos clínicos tempranos, en fase I y fase II. Son tratamientos experimentales que habitualmente solo se administraban en hospitales de grandes ciudades. Cigudosa ha avanzado que la unidad de ensayos clínicos estará plenamente operativa este año y ha explicado que ya se han empezado las obras de acondicionamiento de espacios para albergar una nueva sala blanca, una zona de hospital de día y otras infraestructuras. También ha destacado que ya se han contratado a ocho investigadores de diferentes perfiles sanitarios. “Fijamos talento médico e investigador en toda España”, ha asegurado.

Finalmente, ha recordado que, desde 2018, el Gobierno de España ha destinado al INiBICA 5,4 millones de euros, además del millón destinado a la Unidad de Investigación Clínica, gracias a los fondos de recuperación y también al aumento de inversión nacional del Gobierno de España. Cigudosa ha estado acompañado por la secretaria General de Investigación, Innovación y Salud Digital de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Áurea Morillo, y el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell.