La sede del PSOE de Jerez amanece llena de pintadas

La sede local del Partido Socialista en Jerez ha amanecido en esta mañana de lunes 22 de septiembre plagada de pintadas. Las pintadas no sólo han afectado a la fachada del local, situado en la calle Sevilla, sino que también se han realizado, tal y como han reconocido desde el propio partido, en las zonas comunidades del edificio en el que se encuentra, una circunstancia que nunca se había producido hasta ahora. Además, al intentar acceder a la sede se han encontrado la cerradura rota.

Los miembros del partido han interpuesto la pertinente denuncia en Comisaría de Policía para denunciar este acto de vandalismo.

Entre las pintadas, se podían leer algunos mensajes alusivos al presidente del gobierno Pedro Sánchez.