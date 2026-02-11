"Seguimos trabajando a pie de calle": Autorizan el regreso de los desalojados de El Portalillo en Jerez

El Portalillo, en una imagen de esta mañana durante los trabajos de limpieza del Ayuntamiento de Jerez.

El río Guadalete, a su paso por Jerez, continúa bajando lentamente permitiendo mejoras en la zona rural. Según los últimos datos, se mantiene en 5,7 la cota. Por ello, los vecinos de El Portalillo ya han recibido la autorización para regresar a sus viviendas tras varios días de desalojados. Se suman así a las más de 1.200 personas que este martes ya pudieron entrar en sus casas en La Ina, El Portal y La Corta.

Aun así, todavía permanecen desalojados los residentes de La Greduela, Las Pachecas y Cejo del Inglés y El Portalillo, ya que el río se mantiene aún en nivel de peligro naranja.

"Desde hace apenas 4 días, esta era la imagen que nos dejaba la crecida del río en El Portalillo. Una situación muy dura para nuestros vecinos, con calles anegadas y momentos de gran preocupación en varias zonas de Jerez", ha destacado el delegado de Servicios Públicos en redes, junto a una imagen que muestra el antes y el después de este núcleo rural.

Zona de El Portalillo, inundada hace cuatro días.

Sin embargo, este miércoles, tras la bajada del nivel del agua en este entorno, "nuestros equipos de Servicios Públicos están ya allí, trabajando intensamente en: limpieza, retirada de barro y residuos, muebles y acondicionamiento de la vía pública para recuperar la normalidad lo antes posible".

"Quiero agradecer el esfuerzo y la rápida actuación de todos los trabajadores municipales, así como la colaboración de los vecinos en estos días complicados. Seguimos trabajando, a pie de calle, para que las distintas zonas del Jerez rural afectadas, vuelvan a estar en las mejores condiciones lo más rápido posible".