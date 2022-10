El PP muestra su "asombro por la falta de realidad que Mamen Sánchez y el subdelegado del Gobierno han demostrado hablando de una ciudad ideal que está bastante lejos de la que es en realidad, muy a pesar de todos". Se refiere así a las declaraciones del subdelegado del Gobierno, José Pacheco, en las que reiteró que Jerez sigue siendo una ciudad segura, afirmación corroborada por la regidora, Mamen Sánchez quien apuntó instantes antes que la "eficacia policial en la ciudad está dando muy buenos resultados".

"Por lo visto, para Mamen Sánchez y para el Gobierno de Sánchez, que apenas se pueda transitar por la calle Nueva y que los pocos vecinos que quedan estén deseando irse es bueno resultados".

Porque, como señala desde el PP su portavoz municipal, Jaime Espinar, no hay día en que no ocurran hechos delictivos y sucesos". Según el PP, no hay barrio en el que los vecinos no estén muy preocupados por la falta de seguridad y porque se estén viviendo escenas que nunca antes habían visto.

"El evidente problema de seguridad que está sufriendo Jerez en los últimos meses no se soluciona negándolo ni tapándolo como pretende el PSOE, sino tomando medidas y, sobre todo, asumiendo que existe este problema", añade Espinar.

De nuevo, insisten y preguntan a Mamen Sánchez y al subdelegado del Gobierno "si es segura una ciudad en la que todos los días se queman contenedores; si es segura una ciudad en la que individuos transitan por la calle con katanas; si es segura una ciudad donde hay vecinos haciendo patrullas ciudadanas o hartos de llamar a la policía cada noche por unos botellones descontrolados".