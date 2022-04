Una Semana Santa de "récord" para los hoteles y la hostelería de Jerez

Los hosteleros jerezanos recuperan la sonrisa. La Semana Santa ha devuelto la esperanza a uno de los sectores más castigados por la pandemia y que, tras dos años de penurias por la crisis sanitaria, empieza a levantar cabeza para afrontar la temporada de grandes eventos con optimismo.

Los responsables de las principales asociaciones de hosteleros coinciden en que los márgenes no son los mismos a causa del aumento de costes por la subida generalizada de precios, sobre todo de la energía, pero la gran afluencia registrada durante la Semana Santa, en particular durante el puente festivo en el que se han recuperado los niveles de prepandemia, ha compensado los días de lluvia.

"Hemos vuelto a la normalidad, superando incluso los niveles de antes de la pandemia", asegura Francisco Díaz, responsable de Horeca en Jerez, quien destaca que "la gente tenía muchísimas ganas de salir a la calle y también ha ayudado la reactivación del turismo, tanto del nacional como del extranjero, sobre todo franceses, que han ayudado a que la Semana Santa sea muy buena para la ocupación hotelera y la hostelería".

El propietario del bar Don Tapas en la calle Lancería señala que, "en líneas generales, estamos muy contentos y confiados en seguir con buen pie con las Motos y la Feria, para luego enganchar un verano que pienso que va a ser bueno", aunque "nos falta que termine la guerra de Ucrania" para que los precios se regularicen y poder compensar la subida de costes, "que en buena medida hemos asumido para mantener casi los mismos precios".

El presidente provincial de la patronal hostelera, Antonio de María, muestra igualmente su satisfacción con el resultado de una Semana Santa en la que, pese a los días de lluvia, "hemos batido récords" de Jueves Santo a Domingo de Resurrección con "el hospedaje al 100% y la hostelería a tope".

El responsable de Horeca en la provincia subraya, en este sentido, que aunque los márgenes económicos son menores al dispararse los costos, "hemos trabajado muy bien, por encima de los niveles de 2019, y lo importante es que se empieza a notar la recuperación", a lo que ha contribuido un "tiempo maravilloso" a partir del Miércoles Santo, "sin viento ni frío y con un solazo de categoría que ha recordado a las Semanas Santas de hace 25 años".

"Parece que todo se va encauzando y estamos pendientes de cómo regulan la retirada de la mascarilla a partir del miércoles, que también puede ayudar junto con las Motos, la Feria y las comuniones", explica De María, quien augura una buena temporada de primavera-verano para el sector.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, coincide en calificar de "muy buena" la Semana Santa pese a los días de lluvia, gracias sobre todo a una afluencia "igual o superior que la que había antes de pandemia".

Según el propietario de Alfredo Café & Copas, los establecimientos del centro de Jerez son los que mayor afluencia han registrado en estos días, si bien puntualiza que hay negocios de fuera del circuito de Semana Santa, sobre todo restaurantes, que han trabajado igualmente muy bien.

"Chapó por la afluencia y por el tiempo, que esperemos que siga acompañando para ir para arriba, porque los márgenes no son los mismos y con unos días buenos no se solucionan todos los problemas que arrastra el sector", pero "no cabe duda de que esto es un empujoncito que viene muy bien para hacer frente a una factura de la luz descomunal, que en algunos casos duplica y llega casi a triplicar la que pagaban antes los negocios, a los que también le ha subido los huevos, la leche, la carne, el pescado...", indica Carrasco, quien confía en que, a partir de aquí, "lleguen más buenas noticias, porque las necesitamos".

La presidenta de Acoje, Nela García, se muestra igualmente satisfecha con el resultado de la Semana Santa, que califica de "casi súper positiva y digo casi porque si no fuera por la subida de costes habría sido mucho mejor".

Para García, lo más positivo es que "la gente ha salido a la calle, se ha reactivado la actividad turística y la hostelería y el comercio han trabajado muy bien, con las sinergias que esto conlleva para el comercio y la actividad económica en general", mejora que recomienda, no obstante, tomar con prudencia, porque "con el incremento de costes para la economía familiar también se reduce el consumo y hay semanas del mes en las que la actividad comercial se verá mermada, pero vamos a ver que pasa en las Motos y Feria".

La presidenta de los comerciantes del centro confirma por la información que le trasladan muchos de sus asociados que durante el puente de Semana Santa no sólo "se ha superado la afluencia de 2019", sino que "se ha trabajado con más continuidad, sin tantas horas muertas, por lo que la hostelería está muy contenta de haber podido trabajar muy bien salvo el Lunes y el Martes Santo, que se torcieron por la lluvia".

Los hosteleros y comerciantes del centro se preparan ahora para las Motos y la Feria, para las que también hay previsiones de una "ocupación bastante alta", por lo que esperamos que haya "buena accesibilidad al centro para que los moteros se queden en Jerez y para trabajar las mañanas en Feria"