Una serie internacional busca extras para rodar en Jerez

¿Tienes un look árabe o rasgos europeos?, ¿te gustaría participar en la grabación de una producción extranjera?. Si la respuesta es correcta lee a continuación con detalle.

Modexpor, una agencia de casting con sede en Málaga, ha convocado de manera urgente en sus redes sociales una prueba en Jerez de la Frontera para la selección de extras para el rodaje de una serie internacional.

Pese a que se desconoce el nombre de la producción, todo apunta a 'We were the lucky ones' de Disney+ y que ya estuvo rodando días atrás en Cádiz varias escenas.

La serie está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y sigue los avatares de una familia judía separada tras el conflicto bélico y que está protagonizada por los jóvenes actores estadounidenses Logan Lerman y Joey King.

Requisitos para la prueba

La empresa especializada en casting, Modexpor, solicita:

- Primero, se requieren "mujeres y hombres con rasgos árabes y perfiles europeos"

- Hombres y mujeres mayores de edad entre los 18 y 80 años (No aceptan menores de edad)

- Los aspirantes deben residir en la provincia de Cádiz

Preferencias para la prueba

Los examinadores valorarán las siguientes características:

- Mujeres europeas con el pelo no más largo del pecho

- Hombres con el pelo no demasiado corto o rapado

- Personas locales y de los alrededores y personas árabes o de apariencia árabe

Otros aspectos

Modexpor stendrá en cuenta que los colores de piel sean totalmente naturales, que el color del pelo sea uniforme (sin mechas), que los hombres estén dispuestos a afeitar su vello facial y las mujeres a recortar su pelo si fuera demasiado largo.

La agencia de casting no aceptarán persona "con peinados muy modernos, uñas acrílicas, cejas micro pigmentadas y retoques estéticos contemporáneos en general" como tampoco "con tatuajes visibles".

Cómo ir y que llevar a la prueba

Los solicitantes deberán acudir con pantalones y mangas cortas, llevar consigo su DNI y el número de la seguridad social como trabajador.

Todos los extras se darán de alta en la Seguridad Social y serán remunerados según prevé el convenio de figuración.

La productora advierte, por otro lado, que los días de rodaje serán jornadas largas, y se extenderán en función de las escenas que vayan a ser grabadas.

Una vez seleccionados, los figurantes deberán asistir a la prueba de vestuario los días previas a las fechas del rodaje.

Fecha, hora y lugar del casting en Jerez de la Frontera

La agencia de casting Modexpor convoca a todos los solicitantes al Centro Social de La Granja, en la avenida de Arcos, S/N, de Jerez de la Frontera este sábado 3 de junio de 2023 entre las 10:00 horas y las 18:00 horas.

Las fechas del rodaje de esta producción extranjera en Jerez se realizarán en la ciudad entre los días 5 y 10 de junio, durante seis jornadas consecutivas.